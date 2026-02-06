El Barça blinda a Serrajordi y Aïcha

El FC Barcelona ha dado un paso más en su apuesta por el talento de casa. El club azulgrana ha cerrado la renovación de Clara Serrajordi y Aïcha Camara, dos futbolistas que dieron el salto al primer equipo el pasado verano y que se han convertido en dos de las grandes revelaciones de la temporada.

La centrocampista de Llinars y la defensa sabadellense han prolongado su relación contractual con el Barça hasta junio del 2028.

Ambas subieron de la cantera con la etiqueta de proyectos a medio-largo plazo, pero su evolución ha acelerado los tiempos. Su rendimiento, personalidad y capacidad de adaptación ante la necesidad las han llevado a asentarse en el primer equipo, con protagonismo real y la confianza total del cuerpo técnico.

Un ejemplo reciente fue el clásico de Copa disputado este jueves. Aïcha Camara tuvo que entrar al cuarto de hora de partido, prácticamente sin calentar, para ocupar el puesto de central, una posición poco habitual para ella en el Barça, aunque ya la ha desempeñado anteriormente con la selección. Lejos de acusar el contexto, completó un gran partido, mostrando fiabilidad, contundencia y lectura táctica. En la última media hora, la entrada de Clara Serrajordi dio un nuevo impulso al equipo: el Barça dio un paso adelante, ganó presencia en el centro del campo y encontró más continuidad con balón.

Como ya informó SPORT hace un par de meses, la renovación de ambas era una prioridad estratégica para el club. Las negociaciones estaban avanzadas, las dos partes se movían en la misma línea y, además, tanto Serrajordi como Camara priorizaban seguir en el Barça. El objetivo es claro: retener este talento formado en casa que debe ser presente y futuro. En la misma línea se sitúan los casos de Sydney Schertenleib y Carla Julià, otras dos jóvenes que el club considera piezas importantes de su proyecto.

Los números avalan el crecimiento de Serrajordi y Camara. Clara suma 24 partidos esta temporada entre Liga, Champions, Copa y Supercopa, 14 de ellos como titular, con un balance de dos goles y tres asistencias. Aïcha, por su parte, también acumula 24 encuentros oficiales, 12 de ellos como titular, y cinco asistencias, además de una polivalencia que le ha permitido actuar en distintas posiciones defensivas.

Patri Guijarro y Clara Serrajordi / FCB

Más allá de las cifras, el club valora especialmente el proceso que han seguido. El cuerpo técnico, liderado por Pere Romeu, ha sabido cuidarlas, protegerlas en los momentos necesarios y, al mismo tiempo, darles espacio, continuidad y responsabilidad para que se adapten de forma progresiva al máximo nivel. Una gestión que ahora tiene su reflejo contractual.

Aïcha Camara en una acción contra el Chelsea en Stamford Bridge / FCB

Tanto Serrajordi como Camara tenían contrato de filial hasta 2027, pero el Barça les ha ofrecido nuevos acuerdos acordes a su nuevo estatus y rol dentro del primer equipo, quedando así blindadas como dos activos estratégicos de la plantilla. Ambas han firmado junto al directivo responsablec del fútbol femenino Xavi Puig dos contratos que les vincula al Barça hasta el 2028.

La Masia vuelve a responder. Y el Barça se asegura la continuidad de dos futbolistas que ya no son solo promesas: son presente y, sobre todo, futuro