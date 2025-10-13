El Barça renueva a Cata Coll hasta 2029

El Barça ha anunciado la renovación de Cata Coll hasta 2029. Pese a que la prolongación del contrato se ha comunicado esta tarde, la guardameta ya tenía apalabrada su continuación en el club desde el pasado verano, tras disputar la Eurocopa femenina con la selección española.

La portera de 24 años, que finalizaba contrato al término de la presente campaña, aterrizó en Barcelona en el 2019, aunque su consolidación en el primer equipo tuvo lugar en la temporada 2023-24, cuando comenzó a tener minutos por delante de Sandra Paños en la Liga y la Champions. Con la marcha de la alicantina en verano de 2024, Coll se estableció en la titularidad, primero con Jonatan Giráldez y luego con Pere Romeu, con quien es indiscutible por delante de las hermanas Font, Gemma y Txell.

En su etapa en el Barça, la mallorquina lo ha ganado absolutamente todo: cinco ligas, tres Champions, cuatro Copas de la Reina y cinco Supercopas de España. Además, está a cinco partidos de ser centenaria con el club catalán, pues suma 95 participaciones, en las cuales ha mantenido la portería a cero en 61 de ellas y solo ha encajado 39 goles.