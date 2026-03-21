El Barça se reencuentra a lo grande antes del triple clásico

Con una goleada que va mucho más allá del marcador, el Barça recuperó sensaciones en el momento justo. El 7-1 ante el Athletic no solo suma tres puntos más en la carrera por el título, sino que devuelve al equipo esa versión reconocible, fluida y voraz que se había diluido tras el parón. A las puertas del exigente triple clásico contra el Real Madrid, el conjunto de Pere Romeu se reencuentra consigo mismo.

Un once con rotaciones no frenó al equipo, sino todo lo contrario. Torrejón ocupó el lateral, Adri Ranera formó pareja con Paredes, y Salma partió como referencia ofensiva, con Pina y Carla Julià en los extremos. También hubo descanso total para piezas clave como Pajor, Ona o Graham, en una gestión que ya miraba de reojo a lo que viene.

El Barça salió enchufado, dominante y con las ideas claras desde el primer minuto. Salma abrió el marcador tras un gran pase al espacio de Alexia, definiendo con un disparo cruzado. A partir de ahí, el vendaval fue imparable: Pina firmó el segundo con un control exquisito, Carla Julià hizo el tercero tras una gran acción individual y Sydney cerró el 4-0 antes del descanso, en una primera parte de absoluta superioridad pese a un penalti no señalado sobre Salma.

Gestión impecable

Tras el descanso, Pere Romeu empezó a mover el banquillo con inteligencia. Alexia y Paredes dejaron su sitio a Kika y Aïcha, pensando en dosificar cargas. El equipo no bajó el ritmo y Pina anotó el quinto tras una gran jugada de Salma. Más cambios dieron entrada a Vicky y Fenger, y posteriormente a Patri, en una gestión coral y milimétrica.

El Athletic encontró su premio en un error en la salida azulgrana: Gurtubay recuperó y Agote fusiló la portería azulgrana. Cata, que regresaba tras un mes de baja por una artroscopia de rodilla, evitó el segundo con una gran intervención poco después, en uno de los pocos momentos de despiste del Barça.

Sin embargo, el equipo quería cerrar la tarde con autoridad. Kika firmó un doblete en apenas dos minutos para redondear la goleada y confirmar que el Barça vuelve a estar afinado. Más allá del resultado, la sensación es clara: el equipo llega a los clásicos con confianza, pegada y, sobre todo, con la identidad recuperada