El Barça recupera tres recursos para el inicio de Liga

La retirada de la selección española sub-18 de los Juegos del Mediterráneo Taranto 2026 supone un contratiempo para la RFEF y para las jugadoras convocadas, pero una buena noticia para el Barça. Pere Romeu recuperará a tres futbolistas que estaban llamadas a perderse el inicio de temporada con el primer equipo: Charlotta Ohlander, Carolina Ferrera y Elena Vizuete.

Las tres formaban parte de la convocatoria de Mila Martínez para el torneo, que debía disputarse entre el 23 de agosto y el 1 de septiembre. Las otras cuatro azulgranas citadas eran Anna Quer (que aunque no ha jugado todavía sí fue convocada para el amistoso del Barça en Manchester), María Rius, Abril Rius y Avril Serrano.

La RFEF anunció este lunes que retiraba a la selección de la competición después de que la organización de los Juegos del Mediterráneo comunicara, apenas unos días antes del viaje, que cuatro futbolistas inicialmente inscritas y con el visto bueno no podían participar al no cumplir finalmente los requisitos de elegibilidad. La Federación intentó revertir la situación, pero acabó tomando la decisión de retirar al equipo al considerar que no existían las garantías necesarias para competir en igualdad de condiciones.

Lectura positiva para el Barça

La noticia tiene una lectura especialmente positiva para el Barça, que afrontaba un inicio de temporada marcado por las ausencias. Hasta seis futbolistas azulgranas habían sido convocadas con la sub-20 para preparar el Mundial de la categoría, aunque ahora son cinco después de la lesión de Clara Serrajordi, que estará unas seis semanas de baja por una fractura de radio.

Aïcha Camara, Carla Julià, Julia Torres, Noa Jiménez y Rosalía Domínguez jugarán el Mundial sub-20, que se disputará del 5 al 27 de septiembre, y se perderán el inicio de la competición con el Barça. Un escenario que dejaba a Pere Romeu con recursos muy limitados, especialmente en defensa.

La situación era hasta el punto delicada que una jugadora de solo 16 años como Charlotta Ohlander podía convertirse en un recurso importante para el primer equipo en las primeras jornadas. La central de Sant Cugat del Vallès está realizando la pretemporada con las mayores y ha tenido minutos en los amistosos disputados por el Barça, dejando buenas sensaciones.

Ahora, además, podrá estar disponible para el estreno liguero. Su presencia abre incluso la puerta a un posible debut oficial con el primer equipo si Pere Romeu considera que necesita recurrir a ella.

Para el Barça, la retirada de España de los Juegos del Mediterráneo supone así recuperar tres piezas que parecían destinadas a perderse el arranque de temporada. Una solución inesperada para un problema de efectivos que amenazaba con ser especialmente importante en la defensa.