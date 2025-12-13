El Barça recupera la pegada para cerrar el año liguero con goleada

Dominador y eficaz, el Barça cerró el último partido de Liga del año con una goleada en Palamós ante el Badalona (1-5) que va mucho más allá del marcador. No solo por los tres puntos, sino por la manera de conseguirlos: con rotaciones, con jóvenes dando un paso al frente y, sobre todo, recuperando la pegada. Si ante el Benfica la superioridad no se tradujo en (tantos) goles, esta vez cada llegada azulgrana tuvo aroma de sentencia. Un triunfo para reforzar confianza y poner un punto y aparte antes de mirar a París.

El contexto explicaba muchas cosas desde el inicio. El Badalona se replegó con una defensa de cinco, consciente del reto que tenía por delante, mientras Pere Romeu agitó el once pensando en la gestión del grupo. Descansaron Alexia, con una carga importante de minutos, y Paredes, ya recuperada de las anginas. Torrejón actuó como lateral, Aleixandri volvió al eje de la zaga y Serrajordi se situó como pivote, en un Barça reconocible y dispuesto a gobernar desde la posesión sin descuidar esfuerzos.

Hizo méritos el Barça desde el primer minuto para abrir el marcador. Carla Julià, la más activa en ataque desde la izquierda, avisó dos veces con desparpajo, Torrejón probó fortuna desde fuera del área y, a la tercera, llegó el gol. Vicky López combinó con Graham, la noruega puso un centro medido y Pajor apareció donde siempre para rematar. Sexto partido consecutivo estrenando el marcador para la delantera polaca.

Pajor abrió la lata en Palamós por sexto partido consecutivo / FCB

El Badalona, lejos de encogerse, respondió con valentía. Adelantó líneas, cuidó el balón cuando lo tuvo y castigó un error en la salida de Mapi León. Julve robó, Lorena atacó la espalda de la defensa y definió con precisión ante Cata. El 1-1 alteró el guion previsto y obligó al Barça a madurar el partido. Durante varios minutos le costó asentarse en campo rival y tuvo que aparecer Aleixandri para despejar peligro y Cata para firmar una gran parada ante Chamorro.

A base de paciencia y calidad individual, el Barça volvió a inclinar el campo. Y lo hizo con una obra de arte de Pina digna de estar en el Louvre. Tras una acción iniciada por una brillante Carla Julià, Mapi encontró a Claudia en la frontal y el golpeo fue perfecto: empeine seco, larguero y dentro. Un gol de museo que devolvió la ventaja y la calma. Antes del descanso, Valenzuela evitó el tercero con una buena intervención a disparo de Vicky, manteniendo con vida a las suyas.

Manita en un derbi largo

Volvió el Barça del vestuario con la misma determinación. Mapi se lanzó de forma providencial para cortar un disparo claro de Chamorro, acción que le costó una lesión en el tobillo y la obligó a retirarse entre lágrimas. Entró Aïcha, también lo hizo Kika, que regresó tras lesión, y el equipo no perdió ritmo. Al contrario. Vicky encontró a Aïcha, centro medido y Carla Julià apareció en el segundo palo para marcar de cabeza su primer gol con el primer equipo, culminando una actuación sobresaliente de MVP en su segunda titularidad con solo 18 años.

Ya con el partido decidido, el Barça no bajó el listón. Vicky firmó el cuarto tras una gran asistencia de Kika, insistiendo tras el rechazo de Valenzuela, y Brugts cerró la ‘manita’ en un descuento eterno con un remate tras centro de Sydney. Entre medias, estreno en Liga F de Ainoa Gómez, un gol anulado incomprensiblemente a Fenger y revisiones en el monitor que alargaron demasiado el encuentro. El balance, sin embargo, inmejorable: rotaciones bien gestionadas, descanso para las más cargadas, minutos de calidad para las jóvenes y una goleada que refuerza la idea de un Barça tan dominante como eficaz