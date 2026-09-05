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FC BARCELONA (F)

El Barça recupera a Kika y Brugts para su primera salida ante el Sevilla

Las blaugranas visitan al conjunto hispalense en la segunda jornada de Liga F con Kika Nazareth y Esmee Brugts de vuelta tras recibir el alta médica

El Barça pasó por encima del Tenerife en la primera jornada

El Barça pasó por encima del Tenerife en la primera jornada / Valentí Enrich

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Sergi Pérez Estévez

Sergi Pérez Estévez

El FC Barcelona afronta este sábado su primer desplazamiento de la temporada. Las baugrana visitan al Sevilla en el Estadio Jesús Navas a las 20.30 horas, en la segunda jornada de la Liga F, con el objetivo de sumar su segunda victoria y mantener el pleno de puntos después del estreno ante el Costa Adeje Tenerife.

El equipo de Pere Romeu llega a Sevilla con la confianza que dejó el debut, resuelto con un contundente 5-0 en el Johan Cruyff. El conjunto blaugrana quiere dar continuidad a las buenas sensaciones de la primera jornada y empezar a construir desde el inicio una temporada en la que vuelve a partir como principal candidato a todos los títulos.

Pero el escenario será diferente. El Barça se encontrará con un Sevilla que también comenzó el campeonato con victoria, después de imponerse al Deportivo Abanca por la mínima, y que afrontará el duelo ante las campeonas con la intención de discutirles el dominio del partido, como ya avisó entrenador del Barça, Pere Romeu: "Espero un Sevilla valiente. Un Sevilla atrevido. Un Sevilla que pudiera luchar un poco en la posesión de la pelota”.

Más opciones para Romeu

La principal novedad azulgrana está en la convocatoria. Kika Nazareth y Esmee Brugts han recibido el alta médica y están disponibles para el técnico después de haberse perdido el primer encuentro de la temporada. Son dos buenas noticias para un equipo que todavía no tiene a toda la plantilla a disposición. Gemma Font, por ejemplo, continúa de baja por las molestias derivadas de su lesión en el ligamento colateral cubital del primer dedo de la mano izquierda, mientras que Aitana Bonmatí sigue con su reincorporación progresiva al trabajo con el grupo.

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También estará disponible Patri Guijarro, después del pequeño golpe que sufrió durante el entrenamiento. Romeu restó importancia al vendaje que lució la centrocampista y explicó que se trataba únicamente de una medida preventiva. El regreso de Kika y Brugts permite al Barça recuperar efectivos y ampliar las alternativas para un encuentro que exigirá algo diferente al estreno frente al Tenerife. La primera jornada sirvió para abrir el curso con autoridad; ahora llega el momento de comprobar la respuesta del equipo lejos del Johan Cruyff.

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