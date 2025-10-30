El Barça recupera a (casi) todas las internacionales

El Barça ya prepara el partido ante la Real Sociedad del próximo domingo (16:00 horas, DAZN) con la incorporación de las jugadoras internacionales que han disputado partidos con sus selecciones. Así, las catorce jugadoras que fueron seleccionadas con sus federaciones han regresado a la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Hasta once jugadoras azulgranas participaron con la selección española en las semifinales de la Nations League ante Suecia. En el partido de ida en Málaga las jugadoras de Sonia Bermúdez ganaron 4 a 0 en el estadio de la Rosaleda de Málaga donde marcaron dos goles Alexia y otros dos Pina y en la vuelta también se impusieron a las escandinavas por 0-1 en el estadio Gamla Ullevi donde Alexia volvió a marcar.

La otra noticia destacada fue el debut de Clara Serrajordi con la selección absoluta con sólo 17 años y que pudo disputar 29 minutos en el partido de vuelta en Suecia. El resto de internacionales españolas como Cata Coll, María León, Aitana, Paredes, Aleixandri, Ona Batlle, Vicky y Paralluelo tuvieron un papel destacado también para conseguir la clasificación para la final ante Alemania que se diputará durante el mes de diciembre.

La otra cara de la moneda fue la lesión de Salma Paralluelo durante su primer partido en Málaga. La internacional azulgrana sufrió una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y el tiempo previsto de recuperación será de entre 8 y 10 semanas.

Kika, Brugts y Sydney también participan con sus selecciones

Esmee Brugts disputó los dos partidos internacionales amistosos con Holanda en los que participó 60 minutos en cada uno. Las holandesas empataron contra Polonia (0-0) y vencieron a Canadá (1-0).

Por su parte, Kika viajó con la selección de Portugal a Estados Unidos para disputar dos partidos amistosos ante el combinado americano con victoria en el primer duelo en el Subaru Park de Chester (Pensilvania) por 1 a 2 y derrota por 3 a 1 en el Pratt & Whitney Stadium en Rentschler Field de East Hartford (Connecticut). Por último, la Suiza de Sydney ganó sus dos partidos amistosos ante Canadá (1-0) y Escocia (3-4) respectivamente