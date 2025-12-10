El Barça quiere avanzar a pesar de los obstáculos: cada punto y cada gol valen oro ante el Benfica

El Barça recibe este miércoles (18.45 h) al Benfica en el estadio Johan Cruyff en una de las citas más determinantes de la fase liga de la Champions. El equipo azulgrana llega como líder, pero con una clasificación extremadamente apretada que convierte cada punto, cada victoria y hasta cada gol en un elemento decisivo para asegurar un objetivo clave: terminar entre los cuatro primeros y acceder directamente a los cuartos de final. Es un reto que el vestuario asume sin dramatismos, pero con plena conciencia del contexto. “No me obsesiona la clasificación. Solo pienso en hacer un buen partido, que mis futbolistas hagan disfrutar a la gente y sumar tres puntos. Si esos puntos nos acercan al objetivo, perfecto. Pero pienso en jugar bien y ganar”, resumió Pere Romeu en la previa.

El técnico afronta el duelo condicionado por numerosas bajas. Las ausencias de jugadoras importantes como Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Salma Paralluelo, Ona Batlle o Kika Nazareth reducen el margen de maniobra, pero no la confianza del grupo. “Tenemos bajas importantes y estos últimos días aún más, pero somos un equipo y estamos muy unidas para sacar adelante los partidos que vienen. Estoy segura de que todas rendiremos al máximo”, aseguró Claudia Pina, una de las futbolistas en mejor momento. Romeu coincide: “No tenemos muchísimas jugadoras disponibles, pero sí las suficientes para competir. Los últimos minutos del otro día lo visteis: muchas tiraron del carro. Estoy convencido de que con lo que tenemos haremos un buen partido”. Aun así, admite el desgaste acumulado: “Es difícil que jugando cada tres días puedas brillar en todos los partidos. Con este ritmo tenemos que ir cambiando para mantener a todas frescas”.

El Barça también se ha apoyado en el impulso de las futbolistas más jóvenes. Romeu destacó el crecimiento de Aïcha Camara —“está en un muy buen momento, entiende todo y lo ejecuta muy bien”— y el proceso de adaptación de Clara Julià, que “puede darnos desequilibrio, buenos centros y movimientos sin balón”.

El Benfica, obligado a sumar

El duelo se presenta exigente ante un Benfica que llega obligado a sumar para seguir vivo en Europa. Romeu espera un rival valiente y capaz de modificar su planteamiento: “Si les das tiempo, tienen buena posesión; si no, mucha capacidad de juego directo con Martín-Prieto. Creo que nos cederán la iniciativa, incluso con una línea de cinco. Me imagino llevando el peso del juego, juntándonos bien por dentro y llegando con claridad a los últimos metros”. El técnico, sin embargo, advierte del peligro de confiarse: “Esto es Champions y si sales relajada te han pintado la cara en 30 minutos”.

En medio de la falta de efectivos, el Barça se sostiene también gracias al buen momento de piezas como Alexia Putellas, imprescindible a pesar de la gran carga de minutos que acumula. “La veo bien físicamente, anímicamente y futbolísticamente. Está en un momento dulce, ayuda mucho en la construcción y tiene capacidad para llegar al área”, destacó Romeu. Y también gracias a la madurez de Pina, que se ha convertido en una voz sólida dentro del vestuario. “Me siento muy cómoda, con confianza. Estoy feliz y disfrutando, que es lo más importante”, afirmó la delantera, convencida de que el equipo podrá responder pese a los obstáculos.

El Barça encara así una nueva prueba donde cada detalle cuenta. Con el liderato en la mano pero sin margen para la relajación, el partido ante el Benfica se presenta como un paso indispensable en un camino que exige competir, adaptarse y encontrar soluciones incluso en los escenarios más adversos. Porque en esta Champions nada está garantizado, y cada punto tiene valor de oro