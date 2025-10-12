El Barça se pasea y presenta candidatura para revalidar la Liga

El FC Barcelona se llevó los tres puntos de vuelta a Catalunya en el partidazo de la jornada de la Liga F, después de vencer por 0-6 al Atlético de Madrid con los goles de Esmee Brugts, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Alexia Putellas, Vicky López y Laia Aleixandri. Las blaugranas reafirmaron su dominio en la competición local y ampliaron la distancia en la clasificación. Ahora son, todavía, más líderes en solitario con un pleno a siete en victorias y 21 puntos en su casillero, aventajando en cuatro unidades a las colchoneras.

El encuentro no pudo comenzar de mejor manera para las catalanas. Apenas se había cumplido el primer minuto cuando ya inauguraron el marcador con un tanto de Brugts. La neerlandes, muy lista, cazó un cuero sin dueño en el interior del área y aprovechó la poca contundencia de la defensa local para perforar la portería de Lola Gallardo.

La réplica de las rojiblancas llegó inmediatamente después. Contra de libro de las locales y la exblaugrana Gio se plantó sola ante Cata Coll. La brasileño tuvo, incluso, demasiado tiempo para pensar en el uno contra uno y la portera del Barça aguantó hasta el final y le ganó la partida deteniendo el esférico. Una acción que podría, sin duda, el guion del duelo.

El dominio de las de Pere Romeu fue avasallador en lo que se refiere al dominio del esférico, aunque no crearon especial peligro en la portería que defendía Lola Gallardo. Lo intentó Clàudia Pina, quien regresó a la titularidad, pero quien se llevó el premio del gol antes del descanso fue Patri Guijarro. La balear no se lo pensó dos veces desde la frontal: control con la diestra y disparo raso y cruzado con la zurda para situar el 0-2 para ampliar la distancia en el marcador.

Más goles y un susto

Lejos de conformarse con esta renta en el marcador, el Barça siguió apretando sin piedad al Atlético. Y los goles siguieron sucediéndose los goles. Centro raso de Aitana por la banda derecha para que Pajor, la 'killer' culer, anotase el tercero. Pero, sin duda, los golazos de la mañana llegaron después.

Alexia se vistió de maga y anotó, tras combinar con una preciosa pared con Aitana, con un disparo desde la frontal. Minutos después se sacó de la chistera un pase picado para Salma que le envió el esférico al segundo palo, perfecto para que Vicky anotase la manita. El marcador, sin embargo, acabaría señalando el 0-6 con un tanto de Laia Aleixandri en el tiempo añadido, cazando un rechace de Gallardo a un disparo de falta potentísimo de Salma.

Sin embargo, la victoria estuvo empañada por la lesión de Ewa Pajor. La delantera polaca se retiró del terreno de juego entre lágrimas y sostenida por los servicios médicos del club blaugrana. El movimiento que hizo su rodilla diestra no ayuda a ser demasiado optimista, a la espera de que se le realicen más pruebas para conocer el alcance de esta lesión.

Tras este partido, el balón de la UEFA Women's Champions League volverá a rodar para las blaugranas. Se desplazarán hasta la capital italiana para enfrentarse a la Roma este miércoles 15 de octubre (21:00 horas) en la 2ª jornada de la Fase liga. Por lo que respecta a la Liga F, la próxima jornada para las de Pere Romeu será el domingo 19 (18:00 horas) recibiendo al Granada en el Estadi Johan Cruyff.