El Barça pierde a seis jugadoras por el Mundial sub-20

El Barça volverá a ser el club más representado en la selección española sub-20. David Aznar ha convocado a seis futbolistas azulgranas para preparar el Mundial de la categoría, que se disputará en Polonia del 5 al 27 de septiembre.

La lista incluye a Clara Serrajordi, Aïcha Camara y Carla Julià, las tres con ficha del primer equipo, además de Rosalía Domínguez, Julia Torres y Noa Jiménez, futbolistas del filial que este verano están realizando la pretemporada a las órdenes de Pere Romeu.

Las internacionales se incorporarán a la concentración el próximo 10 de agosto en Los Ángeles de San Rafael antes de trasladarse a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde España ultimará la preparación para el torneo.

La convocatoria supone un contratiempo para el cuerpo técnico azulgrana, ya que las seis futbolistas se perderán una parte importante de la pretemporada. Además, si España alcanza las rondas finales del Mundial, también podrían perderse el arranque de la temporada oficial, incluido el inicio de la fase previa de la Women's Champions League, prevista para los días 22 y 23 de septiembre.

Especial atención genera el caso de Clara Serrajordi. La centrocampista ya es una habitual en las convocatorias de la selección absoluta y, salvo un giro inesperado, también entra en los planes para disputar el Mundial absoluto de Brasil. Sin embargo, antes afrontará una nueva cita con la sub-20, donde volverá a ejercer como una de las líderes del combinado nacional.

España ha quedado encuadrada en el grupo F y debutará el 7 de septiembre frente a Nigeria. Posteriormente se medirá a Nueva Caledonia (10 de septiembre) y cerrará la fase de grupos ante China (13 de septiembre).

Del Real Madrid también van seis futbolistas: Irune Dorado, Noemí Bejerano, Laia López, Pau Comendador, Silvia Cristóbal y Bibiana Casquero.