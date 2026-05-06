Lesión Caroline Graham: parte médico oficial del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá la delantera noruega

El FC Barcelona ha confirmado este miércoles un importante contratiempo médico que altera los planes de Pere Romeu en el momento más crítico de la temporada. Caroline Graham Hansen sufre una lesión en el aductor de la pierna izquierda, una dolencia que, aunque no parece de extrema gravedad, obliga a la noruega a parar de inmediato para evitar riesgos mayores de cara al cierre del curso.

La consecuencia más directa de este parte médico es la ausencia confirmada de la extremo para la final de la Copa de la Reina. El Barça no podrá contar con una de sus futbolistas más diferenciales para el duelo del próximo 16 de mayo ante el Atlético de Madrid. Se trata de una baja sensible que obligará al staff técnico a recomponer un ataque que, hasta ahora, orbitaba con éxito alrededor de la capacidad de desborde de la '10'.

Sin embargo, el verdadero foco de preocupación y trabajo para los servicios médicos está situado en el 23 de mayo. La final de la Champions League contra el Olympique de Lyon es la gran prioridad, especialmente tratándose de una cita que se disputa en el Estadio Ullevaal de Oslo. Jugar en su país natal es el gran aliciente de la temporada, y el objetivo del club es que pueda llegar a la capital noruega en plenas condiciones.

El plan de recuperación ya se ha puesto en marcha con un objetivo claro: que la futbolista pueda reincorporarse a los entrenamientos grupales unos días antes de la final europea. Pese al hermetismo habitual sobre los tiempos de baja, las sensaciones internas invitan a un optimismo prudente. La evolución de este problema muscular marcará el camino de un Barça que, tras celebrar el título de Liga, se encomienda ahora recuperar a su estrella antes del asalto definitivo a la corona continental.