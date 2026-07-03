El Barça perfila las cesiones de Ainoa Gómez y Adriana Ranera al Dépor Abanca

El FC Barcelona femenino sigue perfilando el futuro de varias de las futbolistas con mayor proyección de su cantera. Según ha adelantado Quincemil, el Deportivo Abanca ya tendría cerradas las incorporaciones de Ainoa Gómez y Adriana Ranera, ambas procedentes del Barça B, en una operación que apunta a cerrarse en forma de cesión para que las dos futbolistas acumulen minutos y continuidad en la Liga F.

El conjunto azulgrana mantiene desde hace años una estrategia clara con sus jóvenes promesas: facilitarles continuidad en la élite antes de valorar su regreso al primer equipo. Tanto Ainoa como Ranera forman parte de una generación con mucho futuro, pero la enorme competencia existente en la plantilla dirigida por Pere Romeu dificulta que puedan disponer de un papel protagonista de forma regular.

Dos talentos del filial

Adriana Ranera y Ainoa Gómez son dos de las futbolistas con mayor proyección del Barça B. Ambas han sido piezas importantes del filial blaugrana que se proclamó campeón de la Primera Federación Femenina en la última temporada, confirmando el dominio de una generación que apunta alto.

Ainoa Gómez con el primer equipo del Barça / Liga F

Ranera, capitana del Barça B, se ha consolidado como una de las líderes del vestuario. La defensa central de 20 años ha tenido la oportunidad de debutar como titular con el primer equipo bajo las órdenes de Pere Romeu y ha entrado con regularidad en las convocatorias tanto de la Liga F como de la Women's Champions League.

Por su parte, Ainoa Gómez, de 19 años, destaca por su polivalencia en el centro del campo, pudiendo actuar como interior, mediocentro o en posiciones más adelantadas. El club confía plenamente en su progresión, hasta el punto de haber renovado recientemente su contrato hasta 2029. Esta temporada, además, estrenó su cuenta goleadora con el primer equipo en la Liga F y también sumó minutos en la máxima competición europea.

La intención del Barça es que la salida de ambas jugadoras se lleve a cabo mediante una cesión, manteniendo todos los derechos deportivos sobre ellas. El objetivo pasa por seguir de cerca su evolución en un contexto de máxima exigencia antes de decidir cuál será su papel dentro del proyecto culé en las próximas temporadas.