El Barça perdona en Múnich y se jugará el pase a la final en el Camp Nou

Ambiente de gran tarde europea en el Allianz Arena, con más de 31.000 espectadores y un pulso que respondió a lo esperado: igualdad máxima, tensión constante y un contexto muy distinto al 7-1 del Johan Cruyff en septiembre. Ya lo había advertido Pere Romeu: ambos equipos habían crecido. Y el Bayern, además, no había vuelto a perder desde entonces, reforzando su confianza en casa y en un estadio en el que las azulgranas nunca han ganado. Tampoco ahora.

Movió primero el Barça, dominador en la puesta en escena, instalado en campo rival y con Caroline Graham muy activa combinando con Ona Batlle y Vicky López. El equipo azulgrana encontraba ventajas por banda, atacaba con profundidad y obligaba al Bayern a replegar. Aun así, el primer aviso fue alemán, con un disparo de Pernille Harder que salió fuera.

Bastaron ocho minutos para golpear. Pase magistral de Patri Guijarro, lectura perfecta de Brugts en el costado y centro medido al corazón del área. Allí apareció Ewa Pajor para definir con calidad y adelantar al Barça. Un gol de ‘9’ pura, de instinto y precisión, que premiaba el inicio dominante.

Tras el 0-1, el Barça vivió sus mejores minutos. Presión alta, circulación rápida y ataques profundos, especialmente por la derecha. Graham y Ona generaban superioridades constantes, mientras Pina aparecía por dentro para asociarse. El Bayern sufría y el segundo gol parecía cuestión de tiempo.

Cata Coll, decisiva

Una reacción progresiva del Bayern fue cambiando el escenario. El conjunto alemán adelantó líneas, ganó metros y empezó a incomodar al Barça. Las llegadas locales aumentaron, con centros laterales y segundas jugadas que exigieron máxima concentración defensiva y varias intervenciones seguras de Cata Coll ante el peligro de Gwinn, Harder, Bühl, Dallmann o Kett. Ante esta última fue decisiva parando un disparo desde la frontal.

Pese a que ninguno quiso asumir riesgos excesivos, el partido se igualó. El Barça perdió continuidad con balón y el Bayern encontró confianza. Kett empezó a marcar diferencias por banda izquierda, ganando duelos y generando peligro constante ante una defensa que estaba especialmente bien.

El inicio de la segunda parte devolvió al Barça al ataque, con un disparo al palo de Brugts tras una acción individual de gran calidad. Fue un aviso claro de que el equipo azulgrana quería recuperar el control, pero también el reflejo de una falta de acierto que acabaría siendo decisiva.

Recuperó metros el Barça y volvió a instalarse en campo rival, aunque sin la precisión de la primera mitad. Pajor, Brugts, Pina y Mapi lo intentaron, pero faltó claridad en los últimos metros. El Bayern, más ordenado, se sentía cada vez más cómodo esperando su oportunidad.

Empate y arreón

Todo cambió en el tramo final. El Bayern encontró el empate tras una buena salida desde atrás, con Harder conectando con Kett, que definió con acierto ante Cata Coll. La jugadora más insistente encontraba premio. Enloqueció el Allianz con el can-can. Poco después, la propia Kett fue expulsada por agarrar del pelo a Salma, dejando al Bayern con diez en un final de máxima tensión. Barcala, también expulsado por protestar.

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Un último arreón del Barça no encontró el premio. Patri rozó el gol con una chilena, Mapi probó desde la frontal y Salma tuvo la última. El equipo lo intentó hasta el final, pero Mahmutovic sostuvo el empate. El Barça perdonó cuando pudo sentenciar y lo pagó. Todo queda abierto para la vuelta en el Spotify Camp Nou, donde se decidirá el finalista rumbo a Oslo. El templo culé tiene que ser esa jugadora '12' para llevar a este equipo a su séptima final de la Champions