El Barça perdona en Badalona y deja abierta la semifinal

Sin goles terminó el primer asalto de las semifinales de la Copa, pero no por falta de intentos, especialmente del Barça. El conjunto azulgrana firmó un 0-0 ante el Badalona Women en un partido que dominó con claridad, generando numerosas ocasiones pero sin encontrar el acierto necesario para transformar su superioridad en el marcador. La eliminatoria, por tanto, queda completamente abierta y el billete para la final de Gran Canaria se decidirá la próxima semana en el Johan Cruyff.

El Barça regresaba a la competición tras casi dos semanas de parón y lo hacía con un once muy reconocible dentro de lo disponible. Pere Romeu apostó por continuidad, con Gemma Font encadenando su cuarta titularidad tras la lesión de Cata Coll y con Aïcha como central zurda junto a Irene Paredes, una pareja que se mostró muy sólida. Vicky López partió desde el extremo y Sydney ocupó el interior derecho en un equipo que, pese a las dificultades del contexto, quiso mandar desde el primer minuto.

Marcado por la humedad, el frío relativo y el césped artificial, el encuentro arrancó con un ritmo irregular que dificultaba la circulación rápida del balón, uno de los grandes recursos del Barça. El Badalona se protegía con muchas futbolistas por detrás del balón y trataba de salir rápido cuando recuperaba, cerrando especialmente el carril central para incomodar a Patri, Alexia, Sydney y Vicky. El Barça monopolizaba la posesión, pero al principio le costaba traducir ese dominio en ocasiones claras.

Poco a poco, el equipo azulgrana fue madurando el partido y encontrando caminos hacia el área rival, especialmente a través de las bandas con Ona Batlle, Brugts y la movilidad de Alexia. Así llegó el primer remate entre los tres palos, de Claudia Pina tras recibir de Ona. A partir de ahí empezaron a acumularse las oportunidades: Pajor rozó el gol en varias acciones, primero con un rechace salvado sobre la línea entre Barclais y Majarín y después en un mano a mano que resolvió con rapidez Valenzuela. También Nerea Carmona evitó otro tanto de la polaca tras un pase milimétrico de Alexia.

Repitió el mismo guion la segunda parte: un Barça dominador con balón y un Badalona muy ordenado en defensa, con una línea muy coordinada que provocaba varios fueras de juego. Vicky fue la más atrevida por la derecha y en el minuto 60 llegó una doble ocasión clarísima que volvió a topar con Valenzuela: primero detuvo un remate de Pajor y, acto seguido, otro de Alexia. La portera local, duda hasta última hora y que jugó con un vendaje, se convirtió en una de las grandes protagonistas del partido con intervenciones decisivas, a las que se sumaron un disparo lejano de Patri y una falta de Pina que se marchó por encima del larguero.

El Barça siguió insistiendo hasta el final, incluso reclamó un penalti por unas manos de Llompart que la colegiada descartó tras una larga revisión. También hubo algún susto en el área azulgrana, con una ocasión de Pinillos bien defendida por Paredes y Ona y una gran intervención de Gemma, pero el marcador no se movió. Pero la última fue del Barça: Pajor perdonó de nuevo tras centro de Brugts. Entre las intervenciones de Valenzuela, el esfuerzo defensivo del Badalona y la falta de acierto culé, el duelo terminó sin goles. El 0-0, que se celebró como un hito histórico en el Municipal, deja todo abierto: la semifinal se decidirá la próxima semana en el Johan Cruyff, donde el Barça buscará transformar su superioridad en el pase a la final de Gran Canaria