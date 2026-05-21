El Barça ya está en Oslo para conquistar la cuarta Women's UEFA Champions League

El Barça ya está en Oslo. La expedición azulgrana fue recibida con un esplendoroso arco iris que llamó la atención de las jugadoras cuando bajaron por la escalerilla del avión tras aterrizar este jueves por la tarde en el aeropuerto de la capital noruega. Un trayecto de casi tres horas y media con el objetivo de subirse el preciado trofeo de la UEFA Women's Champions League en el vuelo de vuelta.

Maria Tikas

Pere Romeu, el técnico de las azulgranas, ha convocado a 23 futbolistas para la cita más importante de la temporada, y a ellas se les ha unido la lesionada Laia Aleixandri. Las caras en la delegación son de esperanza y de convencimiento de que, pese al poderío del OL Lyonnes que comanda Jonatan Giráldez, conquistarán la cuarta Champions de la historia del FC Barcelona.

Un arco iris para recibir la expedición

La expedición azulgrana se ha encontrado con una temperatura fresquita de 14 grados centígrados, que será algo superior cuando se dispute la gran final europea el sábado a las 18.00 horas en el Ullevaal Stadion.

Las jugadoras vistieron un look informal y cómodo para el viaje, mientas que los técnicos, con Pere Romeu a la cabeza, lucieron americana y corbata con los colores azulgranas. Una vez pisaron suelo de Oslo se fueron hacia el hotel donde estarán concentradas.

El cuartel general de Pere Romeu y sus jugadoras será el Thon Hotel Storo de Oslo y la agenda para el viernes, la jornada previa a la final, es que el entrenador azulgrana y dos de sus jugadoras, Alexia Putellas y Caroline Graham, atiendan a los medios de comunicación a partir de las 15.45 horas antes del último entrenamiento, sobre el césped del Ullevaal Stadion programado para las 16.30 horas, con los 15 primeros minutos abiertos a los medios de comunicación.