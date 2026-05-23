Barça - OL Lyoness: ¡Ya tenemos la alineación de Pere Romeu para la final de la Champions!

Ya conocemos el once inicial del FC Barcelona frente al OL Lyoness en la final de la Women's Champions League que se disputa esta tarde a partir de las 18.00 horas en el Ullevaal Stadion de Oslo. El técnico azulgrana ha despejado las dudas que se mantenían en torno a la alineación con la que buscará la cuarta Copa de Europa para las vitrinas del Museu. Finalmente, ha decidido rservar a una de sus cracks pensando en la segunda parte y en su condición física.

Existía la incógnita de que Irenes Paredes y Caroline Graham llegaran a tiempo para ser titulares en un duelo tan exigente como es la final de la Champions. Romeu ha dosificado su trabajo en las jornadas previas buscando que llegaran a la cita noruega en las mejores condiciones físicas pues el OL Lyoness es, precisamente, un conjunto muy poderoso en este aspecto.

En cambio, en la portería es fija Cata Coll y en los laterales Ona Batlle y Esmee Brugts, por tanto se debía confirmar quién acompañaba a Mapi León en el eje. Y será Irene Paredes la escogida tras recuperarse a tiempo.

Igualmente ya tenemos respuesta a la situación de Aitana Bonamtí. En circuntsnacias normales, la centrocampista sería titular indiscutible, pero no hay que olvidar que está saliendo de una importante lesión de rodilla y desde su regreso únicamente fue titular ante el Levante y fue suplente en la final de la Copa de la Reina de hace solo una semana. La alternativa era mantener a Clara Serrajordi en el equipo de inicio, junto a Patri Guijarro y Alexia Putellas y así lo ha hecho.

Por tanto, Aitana podrá salir en el segundo tiempo, cuando ya haya bajado un tanto el ritmo de la final, pues no hay que olvidar que su calidad continúa intacta pero todavía debe lograr el punto óptimo de forma.

Finalmente, el técnico escondía sus cartas en torno a la tercera jugadora del ataque del Barça, por la banda izquierda, con Graham por la derecha. Claudia Pina o Salma Parayuelo eran las opciones y ha decidio por alinear a Salma. Ewa Pajor es la atacante más en punta.