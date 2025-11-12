Barça - OH Leuven: horario y dónde ver el partido de la jornada 3 de la Champions League femenina

El Barça femenino regresa a la Champions este miércoles a las 18:45 horas en el Estadio Johan Cruyff. Las azulgranas, que suman seis puntos gracias a sus dos cómodos triunfos ante Bayern por 7-1 y frente a la Roma por 0-4, se miden al OH Leuven belga, en un encuentro inédito.

Las chicas de Pere Romeu buscan mantener su racha perfecta en la competición europea y seguir el ritmo del OL Lyonneses, único equipo que, de momento, ha ganado sus tres partidos. Para el choque de este miércoles, el Barça llega con buenas sensaciones tras arrollar en la Liga F al Deportivo por 8-0 (todos los goles en la primera parte). Las catalanas disiparon las dudas acaecidas tras caer contra la Real Sociedad en el único tropiezo del FC Barcelona hasta ahora.

Por su parte, el OH Leuven no conoce la derrota esta temporada. El equipo de Van den Abbeel suma cuatro puntos en Champions, fruto de una victoria ante el Twente por 2-1 y un empate a dos contra el Paris FC, que lo mantienen en la séptima posición. Por otro lado, en la liga belga son líderes con 19 unidades y solo han empatado uno de sus siete encuentros, contra el Genk en la primera jornada.

Para el duelo de este miércoles, el último antes del clásico contra el Real Madrid, Pere Romeu no podrá contar con Patri Guijarro, lesionada hasta 2026, ni Salma Paralluelo. El entrenador catalán sí tendrá a su disposición a Ewa Pajor, quien ya disputó 30 minutos este pasado fin de semana tras superar su lesión, aunque parece precipitado que empiece de titular. Clara Serrajordi, en cambio, puede estrenarse de inicio por primera vez en la máxima competición europea, acompañando en el centro del campo a Alexia y Aitana.

HORARIO DEL BARÇA - OH LEUVEN

El partido entre el FC Barcelona y el OH Leuven, correspondiente a la tercera jornada de la Champions League femenina, se disputará este miércoles 12 de noviembre a las 18:45 horas en el Estadio Johan Cruyff.

DÓNDE VER EL BARÇA - OH LEUVEN

El Barça - OH Leuven podrá verse en televisión a través de Disney+. Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.