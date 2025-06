Ingrid Engen dice adiós al Barça

El FC Barcelona ha hecho oficial la salida de Ingrid Engen, cuyo contrato termina el próximo 30 de junio. La noruega no renovará con el club azulgrana y cerrará así cuatro años vistiendo de azulgrana y habiendo levantado 13 títulos, entre ellos dos Champions.

Ingrid, que recibió un pequeño homenaje tanto de la afición como de sus compañeras tras levantar la Copa de la Reina en Huesca el pasado sábado, se despidió también del club con un sentido mensaje: "Queridos culers. Mi tiempo en este increíble club ha llegado a su fin. En mi último partido el sábado pude celebrar la Copa con todos vosotros, un final muy bonito y emotivo para dar por terminados cuatro años increíbles en este equipo".

"A mis compañeras", dijo, "juntas hemos compartido momentos inolvidables y hemos cumplido sueños, y he disfrutado cada día de trabajo y de pasármelo bien. Os voy a echar mucho de menos y os animaré. Gracias al staff y el equipo médico por creer en mí, por retarme y por todo lo que he aprendido durante estos años. Ha sido un sueño poder representar esta camiseta y jugar por este club y estoy muy orgullosa de haber formado parte de la historia que hemos escrito juntas. Los mejores momentos siempre serán los que hemos creado y vivido con esta afición increíble, en la victoria y en la derrota. Gracias a todos por el cariño y el apoyo que me habéis hecho sentir desde el primer día y espero que lo hayáis sentido recírproco".

"A María", siguió con una dedicatoria especial a Mapi León, "gracias por haber sido mi mejor apoyo en la vida, siempre estaré agradecida a Barcelona por haberme llevado". "Barcelona se ha convertido, de verdad, y siempre lo sentiré así, en mi casa. Y me siento increíblemente afortunada de haber hecho amistados para siempre en esta preciosa ciudad".

Y terminó con un mensaje en catalán: "Culers, sempre us portaré al cor, moltes gràcies per tot. Visca el Barça. Ingrid".

Fichaje de Kang, Markel... Y Giráldez

Una salida esperada para fichar por el grupo de Michele Kang, que tiene al OL Lyonnes, el London City Lionesses recién ascendido a la WSL inglesa y el Washington Spirit de la NWSL norteamericana.

En principio firmó hace semanas con el Lyon y aunque la idea de Michele Kang, como contó SPORT, era cederla al London City -por la ingeniería financiera que permite la multipropiedad, que explicó Sandra S. Riquelme- como incorporación estrella en el proyecto inglés, la llegada de Jonatan Giráldez al equipo francés hace que sea más probable que juegue allí, como apuntó MD. Será oficial en las próximas horas o días