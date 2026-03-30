El Barça hace oficial el fichaje de Liv Pennock

El FC Barcelona sigue dando forma a su proyecto de futuro y este lunes ha hecho oficial el fichaje de Liv Pennock, que se incorporará al club el próximo verano. La neerlandesa se suma así a una lista de jóvenes talentos que el Barça ya ha asegurado en los últimos meses, como Carolina Ferrera —única que llegó en enero para reforzar el filial—, Nikoline Nielsen y Julia Torres.

Pennock, nacida en 2008, es una de las futbolistas más prometedoras del panorama europeo. Extremo derecha, diestra, con una gran envergadura (1,80 m) y un físico diferencial, destaca por su potencia en carrera y su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno. A ello suma recursos técnicos que le permiten también asociarse en espacios reducidos, un perfil que encaja con la idea de juego azulgrana.

La futbolista llega procedente del Twente, donde ya ha empezado a tener protagonismo con el primer equipo. En total, ha disputado nueve partidos oficiales entre Liga y Copa, en los que ha firmado un gol y una asistencia, confirmando su progresión y su capacidad para competir en el fútbol profesional pese a su juventud.

A nivel internacional, Pennock también ha brillado con Países Bajos. Fue campeona de Europa sub-17, torneo en el que además fue incluida en el once ideal, y posteriormente subcampeona del mundo, consolidándose como una de las grandes referencias de su generación.

Su incorporación responde a una estrategia clara del Barça: captar talento joven, potenciarlo desde el filial y facilitar una transición progresiva hacia el primer equipo. Una línea que el club lleva tiempo trabajando y que busca reducir la distancia competitiva entre ambos conjuntos.

En este sentido, el director deportivo Marc Vivés ya apuntó recientemente en SPORT la importancia de este tipo de movimientos. Sin confirmar nombres entonces, dejó clara la hoja de ruta del club: “Este tipo de fichajes buscan aumentar la competencia en el filial y elevar el nivel para que cada vez haya más jugadoras preparadas para jugar en el primer equipo”. Una política a la que ahora se suma oficialmente el nombre de Liv Pennock