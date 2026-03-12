FC Barcelona
El Barça hace oficial el fichaje de Julia Torres
La central del Sevilla llegará a Barcelona al finalizar el curso tal y como avanzó SPORT
El FC Barcelona sigue apostando por el futuro y ha hecho oficial el fichaje de Julia Torres tal y como avanzó SPORT el pasado martes. La central zurda es una de las defensas jóvenes con más proyección del fútbol español y firmó el pasado martes su contrato con el conjunto culé.
La defensora se incorporará al inicio de la próxima temporada. El fichaje de Julia Torres es un fichaje que sigue buscando el talento jóven del fútbol femenino en España y servirá para reforzar el eje de la defensa con un perfil adaptado al modelo de juego culé.
Torres, formada en el Sevilla desde los diez años, es una central de excelente pie, con gran comprensión del juego de posición y capacidad para iniciar la jugada desde atrás. Además de actuar como central zurda, puede desempeñarse de forma puntual como lateral izquierda e incluso como pivote, una polivalencia muy valorada en el club.
El FC Barcelona no era el único que se había fijado en la central, ya que tenía numerosas ofertas procedentes de Inglaterra, entre ellas una importante del London City Lionesses. Pero finalmente ha apostado por el Bará y ha proriozado el proyecto del conjunto azulgrana.
La operación rondará los 300.000 euros según se apuntó desde Sevilla, el traspaso más elevado entre clubes de la Liga F. Aunque SPORT pudo confirmar que esa no es la cifra inicial del traspaso y que será el montante final incluyendo bonus y variables.
La intención del club es que Torres se incorpore desde el inicio a la dinámica del primer equipo, aunque previsiblemente lo hará con ficha del filial para facilitar una adaptación progresiva. Su llegada responde a la planificación defensiva del Barça, en un contexto marcado por la grave lesión de Laia Aleixandri y por posibles movimientos en la línea defensiva en los próximos meses.
