En el Barça niegan una oferta por Macario

El Barça niega haber presentado una oferta por Catarina Macario. Así lo aseguran fuentes del club a este medio después de que The Telegraph informara de un supuesto interés formal por la atacante del Chelsea, que termina contrato el próximo 30 de junio y que, según el citado diario británico, habría rechazado ya una propuesta de renovación del conjunto londinense.

Desde el entorno azulgrana desmienten que exista una oferta en firme por la internacional estadounidense. Más allá del atractivo deportivo de una futbolista del nivel de Macario, su ficha es elevada, un factor determinante en el actual contexto económico además por un perfil que no es prioritario para reforzar ahora mismo. Las limitaciones del ‘fair play’ condicionan cualquier movimiento y, a día de hoy, el Barça no está en disposición de asumir un salario de ese calibre. Además, la jugadora también cuenta con el interés de otros grandes clubes como Arsenal, London City, Manchester City o varias franquicias de Estados Unidos, entidades con mayor margen para ofrecerle un contrato más potente.

Pero no es solo una cuestión económica. Las prioridades deportivas han cambiado en las últimas semanas. La lesión de Laia Aleixandri ha alterado la planificación y, en paralelo, siguen abiertas las carpetas de Ona Batlle y Mapi León, dos situaciones contractuales que generan incertidumbre. A ambas les resta poco vínculo y, a día de hoy, tienen más opciones de salir que de continuar, aunque en el fútbol todo puede cambiar hasta que no haya nada firmado. También termina contrato Marta Torrejón, otra pieza en la defensa.

Con este escenario, la dirección deportiva centra sus esfuerzos en reforzar la retaguardia. Ahora mismo, si las mencionadas jugadoras no siguen, quedaría Irene Paredes como central pura —Aïcha, lateral, es la opción elegida por Pere Romeu para hacer de central con las bajas que hay—, y la idea sería dar ficha definitiva del primer equipo a Carla Julià, que puede ocupar tanto el lateral como el extremo, como Esmee Brugts.

Si llega algún refuerzo, todo apunta a que será en esa línea. Una opción sería Martina Fernández, traspasada al Everton el pasado verano tras una cesión muy positiva y sobre la que el Barça mantiene una opción de recompra asumible (no son los 20.000 euros que se dijeron, pero es una cifra asequible tal y como está el mercado). Y la futbolista le seduce la posibilidad de volver al Johan. También hay jugadoras que finalizan contrato y podrían encajar en el perfil buscado, como Camilla Küver, del Wolfsburgo.

Mientras tanto, Pere Romeu seguirá apoyándose en la cantera, una garantía habitual en el club. Adri Ranera fue titular en el último partido formando pareja con Aïcha, Maria Llorella debutó en el tramo final y Noa Jiménez subió a entrenar con el primer equipo, confirmando que el talento joven sigue llamando a la puerta