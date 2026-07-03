El Barça negocia con el City el fichaje de Kerolin Nicoli

El FC Barcelona sigue dando pasos en la planificación de la próxima temporada. Con los fichajes de Martina Fernández y Renée Van Asten prácticamente cerrados, tal y como avanzó SPORT, la dirección deportiva trabaja ahora en un gran golpe para apuntalar la delantera: la incorporación de Kerolin Nicoli, una información que adelantó Globo Esporte y que puede confirmar este medio.

La internacional brasileña, de 26 años, es uno de los nombres marcados en rojo por el club azulgrana para reforzar una línea ofensiva que perderá a Salma Paralluelo. En los despachos de la Ciutat Esportiva hace tiempo que trabajan en la búsqueda de un perfil diferencial, capaz de aportar desequilibrio, velocidad, profundidad y gol, y consideran que Kerolin reúne todas esas cualidades.

La operación, sin embargo, no será sencilla. La brasileña tiene contrato con el Manchester City hasta el 30 de junio de 2028, después de haber aterrizado en el conjunto inglés en enero de 2025. Ambos clubes mantienen conversaciones, aunque el City pide una cantidad importante por el traspaso de una jugadora a la que considera una pieza importante de su proyecto. En la citada información hablan de una segunda oferta de 460.000 euros y el Barça ya prepara la tercera.

La voluntad de la jugadora, eso sí, juega a favor del Barça. Según ha podido saber SPORT, Kerolin lleva años soñando con vestir la camiseta azulgrana y ya ha trasladado que aceptaría la propuesta del conjunto catalán. Ahora la clave pasa por que ambos clubes logren alcanzar un acuerdo económico y la buena noticia es que el City sí está dispuesto a vender.

Una de las grandes figuras de Brasil

Kerolin llega avalada por una trayectoria de primer nivel. Tras despuntar en Brasil, la atacante tuvo una primera experiencia en el fútbol español en 2021, cuando defendió la camiseta del Madrid CFF. Aquella temporada le permitió conocer la Liga F antes de emprender la aventura en Estados Unidos, donde terminó de explotar definitivamente.

Con el North Carolina Courage se convirtió en una de las grandes estrellas de la NWSL. Conquistó dos NWSL Challenge Cups consecutivas, en 2022 y 2023, marcando además en ambas finales. Su espectacular temporada 2023 le permitió entrar en el Mejor XI de la competición y ser elegida MVP, convirtiéndose en la primera futbolista sudamericana en conseguir ese reconocimiento.

Kerolin Nicoli con Brasil / Instagram

Su progresión solo se vio frenada por una grave lesión del ligamento cruzado anterior, aunque logró recuperarse a tiempo para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024. Allí volvió a demostrar su nivel siendo una pieza importante para que Brasil conquistara la medalla de plata y marcando uno de los goles de la semifinal frente a España. Dos años antes también había sido una de las protagonistas del título de la Copa América 2022, consolidándose como una de las grandes referencias ofensivas de la 'Canarinha', que ya mira al Mundial de 2027 que se disputará en Brasil.

Adaptación inmediata a Inglaterra

Su salto al Manchester City también ha sido convincente. Desde su llegada, en enero de 2025, ha disputado 37 partidos, en los que ha firmado 14 goles y 7 asistencias, convirtiéndose rápidamente en una de las futbolistas más determinantes del conjunto inglés.

Esta última temporada, además, levantó el título de la Women's Super League con el City y se convirtió en la primera futbolista brasileña en conquistar la liga inglesa, un nuevo hito para una atacante explosiva, vertical y con capacidad para actuar en cualquiera de las posiciones del frente ofensivo. Un perfil diferencial que encaja a la perfección con lo que busca el Barça para seguir elevando el nivel competitivo de una plantilla que volverá a aspirar a todos los títulos