El Barça se mete en cuartos con exhibición de Serrajordi

Hasta seis cambios respecto al último once en Champions presentó Pere Romeu para afrontar los octavos de final de la Copa de la Reina. Un once plagado de jugadoras jóvenes que cumplieron con el objetivo y superaron al Alavés para clasificar al Barça a la siguiente ronda de la competición.

Costó más de lo esperado en la primera parte porque el conjunto de Andrea Esteban ejecutaron su plan con pocas fisuras. Las locales mantuvieron la concentración en todo momento defendiendo en bloque bajo y supieron hacer daño a la contra con una gran actuación de Carmen Sobrón.

El Barça logró abrir la lata gracias a un exquisito gesto técnico de Clara Serrajordi, que picó un balón en la frontal para dejar a Kika Nazareth en una posición inmejorable. La portuguesa no perdonó la ocasión con un remate cruzado ante el que poco pudo hacer Sofia Fuente.

Las de Pere Romeu insistieron y tuvieron la opción de ampliar la renta por medio de Carla Julià, que apareció al segundo palo para rematar un centro de Aïcha al larguero. Tuvo que volver a aparecer Serrajordi, que sigue brillando a sus 18 años, filtrando otro balón para que Sydney hiciera el segundo tras un recorte y un remate ajustado al palo largo.

El partido parecía encarrilado, pero el Alavés no estaba disuesto a rendirse. Las contras de las locales hacían bastante daño y Carmen Sobrón, que había avisado previamente, recortó distancias justo antes del descanso.

Ya en la segunda parte, Pere Romeu movió ficha y dio entrada a Claudia Pina y Graham Hansen primero y a Alexia Putellas y Brugts después. El Barça arrinconó al Alavés y terminó encontrando el camino de la tranquilidad por medio de Graham Hansen, que cabeceó con violencia un centro medido de Carla Julià.

El pase a cuartos del equipo blaugrana no peligró en ningún momento, pero el tercer gol sirvió para romper definitivamente la muralla del Alavés y abrir el camino a la goleada con algo de fortuna. Ante el acoso y derribo del Barça, Merche Izal y Pichi terminaron marcándose en propia.

Antes del último tanto, la guinda del partido llegó con un derechazo de Serrajordi desde la frontal. La centrocampista cerró su excelsa actuación con un gol y dos asistencias, asentándose como una jugadora importante en un Barça que ya está en los cuartos de final de la Copa de la Reina.