El Barça manda en las estadísticas individuales del fútbol europeo

El dominio del FC Barcelona no solo se refleja en los resultados colectivos. También lo hace, y de forma contundente, en las estadísticas individuales que marcan el pulso del fútbol europeo esta temporada. En un contexto que engloba a las cinco grandes ligas del continente y a la NWSL estadounidense, el equipo azulgrana coloca a varias de sus jugadoras en lo más alto de los rankings ofensivos y de rendimiento, confirmando una hegemonía que va más allá de los títulos.

La clasificación de participaciones directas en gol en el 2025 (goles + asistencias, año natural) para club y selección sitúa a Ewa Pajor como líder absoluta con 61, una cifra que la coloca por delante de cualquier otra futbolista del panorama internacional. A su estela aparece Claudia Pina, segunda con 53, y Klara Bühl (Bayern) completa el podio con 51. Alexia Putellas (47) es cuarta y Aitana Bonmatí, novena (32), lo que permite al Barça colocar cuatro jugadoras en el Top 10 mundial. Ningún otro club presenta una representación similar.

El impacto ofensivo también se traduce en goles. En el ranking de máximas goleadoras de Europa esta temporada —sumando ligas y Champions— Pajor vuelve a aparecer en lo más alto con 15 tantos, seguida por un grupo en el que destaca de nuevo Pina, con 12, empatada con Pernille Harder, Alex Popp y Bunny Shaw. Dos azulgranas entre las máximas realizadoras refuerzan la idea de un equipo con múltiples focos de amenaza.

También destacan Vicky y Mapi

Pero el dominio del Barça no se limita a marcar. En la Champions, las estadísticas avanzadas vuelven a señalar a jugadoras azulgranas como referentes del juego. Vicky López es la segunda futbolista con más regates completados por 90 minutos (3,68), solo por detrás de Olivia Smith, mientras que Mapi León lidera dos apartados clave para entender el control territorial del equipo: es la jugadora con más pases en el tercio final (79) y la que más pases progresivos ha completado (61).

Ese control se sostiene, además, desde atrás. En el ranking de porteras con menos goles encajados por 90 minutos en la Champions, Cata Coll encabeza la clasificación con 0,50, por delante de Livia Peng (Chelsea) y Phallon Tullis-Joyce (Manchester United). Un dato que refleja la solidez defensiva del Barça en los escenarios de máxima exigencia europea.

En un fútbol cada vez más analizado al detalle, las cifras no lo explican todo, pero sí dibujan tendencias claras. Y hoy, los números confirman que el Barça no solo compite y gana: marca el ritmo individual del fútbol europeo, con talento repartido por todas las líneas y una influencia que trasciende fronteras y competiciones. Y quiere seguir haciéndolo en 2026