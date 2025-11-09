Al Barça le basta con una primera mitad escandalosa para aniquilar al Deportivo

Si había surgido alguna duda acerca del estado de forma del Barça Femenino tras la derrota en San Sebastián la semana pasada, el cuadro de Pere Romeu la tumbó de un plumazo. Goleada de escándalo del cuadro azulgrana en la visita del Deportivo Abanca al Johan Cruyff. Mañana fría y soleada y repaso antológico de las barcelonistas, que ganaban ya a la media parte por 8-0 y que en la segunda bajaron las revoluciones pese a poder ampliar su renta.

Ponía en liza un once muy reconocible el técnico catalán. Sí que reservaba de inicio a piezas como Aitana, Brugts o Irene Paredes. Pero tiene un fondo de armario de altísimo nivel Romeu y unas jóvenes con un hambre tremenda. Como Vicky López, asentadísima ya en el equipo y que era la gran protagonista del arranque de encuentro. Buena entrada en el Johan, por cierto.

A GOL CADA 5 MINUTOS

Como decíamos, la andaluza se erigió en el faro ofensivo. Tuvo tres oportunidades claras para marcar el 1-0 y en el 16' conectaba un zurdazo tremendo que se colaba en el marco de la portera Inés Pereira. Qué mejor manera de celebrar los 100 partidos para ella. 19 añitos solo. A partir de ahí el cuadro azulgrana fue un vendaval. Un torbellino. Una apisonadora. Gol cada 4/5 minutos hasta el pitido de la colegiada al ecuador.

Alexia, Mapi, doblete de Aleixandri. Además, la mayoría fueron goles de gran factura. Laia marcó con un poentísimo disparo que se coló por la escuadra del equipo gallego. Mapi sorprendió a Inés cuando parecía que iba a central y marcó el 3-0 por el palo corto. Claudia Pina y Graham se sumaron a la fiesta en unos primeros 45 minutos sensacionales. El Depor, que había salido con su habitual defensa de cinco, hacía aguas por todos lados pese a tener casi siempre a nueve jugadoras metidas en su área. Por cierto, tercera titularidad este curso para Aïcha Cámara por el costado derecho. Y asistencia que se apuntó la de Sabadell. 18 años solo.

BAJADA DE REVOLUCIONES TRAS LA REANUDACIÓN

Cambió el panorama sobremanera tras la reanudación. Pere Romeu decidía hacer dos cambios y dosificar a futbolistas pensando en ese duelo intersemanal de Champions ante el Leuven. Paredes y Kika ingresaban al verde por Mapi y Alexia, dos titulares indiscutibles pensando en el la competición continental. Y el cuadro azulgrana bajó muchísimo de revoluciones.

Ewa Pajor volvió de lesión ante el Dépor / FCB

De hecho, ni hubo casi ocasiones claras en la primera media hora del segundo tiempo. El Deportivo agradeció muchísimo que bajara el pistón su rival e incluso se atrevió a merodear un par de veces el área de una inédita Cata Coll. Sin oportunidades claras, eso sí. Entraba Pajor también en la segunda mitad, otra nota positiva. Y se la vio con chispa a la polaca. Serrajordi y Carla Julià también tenían una media hora buena en el Johan Cruyff. Era el debut de la zurda con el primer equipo.

Y en ese tramo final muy poquito que destacar. El Dépor seguía defendiéndose en su área y el Barça parecía no querer hacer sangre. Sí tuvo en sus botas Vicky el doblete y luego Serrajordi otra muy clara, pero ya no se movería el 8-0 con el que se había llegado al descanso. Buenas sensaciones y reparto de minutos del equipo de Pere Romeu antes de la Champions.

VICKY, PARTIDO 100 Y GOLAZO

Una de las grandes protagonistas del partido fue Vicky López. Lógicamente, también Laia Aleixandri, que marcó un doblete pese a ser central. La ex del City ha vuelto con mucha fuerza a casa y anotó un golazo por la escuadra. Parecido al de Vicky, que conectó un zurdazo en el 16' para abrir la lata. Su remate desde casi 30 metros hizo inútil la estirada de la portera portuguesa del Dépor Inés Pereira.

Vicky López celebra su golazo ante el Deportivo / FCB

Pero por si algo recordará este encuentro la futbolista andaluza será por cumplir los 100 con la camiseta del Barça. 100 partidos oficiales ya con el club azulgrana de una jugadora que cuenta todavía con 19 años. Vicky apunta a ser una leyenda, si las lesiones le respetan, de la entidad barcelonista. Ya es presente y una titular habitual para Pere Romeu, pero su ascendencia apunta a ir claramente en aumento aprendiendo de Alexia, Aitana y las mejores.