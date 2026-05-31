El Barça juvenil ya tiene el título que le faltaba

El FC Barcelona se proclamó campeón del Torneo Juvenil Femenino Panini de Sanxenxo tras imponerse al Athletic Club en la final (1-0) y conquistar el único trofeo que todavía faltaba en las vitrinas azulgranas. El equipo de Òscar Belis, una mezcla de futbolistas del Barça B, del Barça C y del juvenil, completó un torneo impecable después de golear a As Celtas en cuartos de final (0-6) y superar al Madrid CFF en semifinales (0-3).

La final fue mucho más igualada de lo que reflejaba el recorrido azulgrana. El Barça dominó y acumuló ocasiones claras, con un disparo al larguero de Laia Cabetas y una falta de Kautar que salvó Nagore, una de las grandes protagonistas del partido. El Athletic, sin embargo, resistió durante muchos minutos las ofensivas culés.

Cuando todo apuntaba a los penaltis, el gol de la victoria llegó en los últimos minutos de la prórroga. Rosalía recuperó un balón en la frontal, filtró un pase brillante y Mayssa Baha definió para dar el título al Barça.

El torneo también dejó varios nombres propios como Rosalía, distinguida con el MVP Iberdrola y el MVP Adidas. Además, Charlotta Ohlander e Ivet Franch, goleadoras en las semifinales ante el Madrid CFF, o la propia Laia Cabetas fueron algunas de las futbolistas más destacadas del campeonato. Goiatz Ferraz, del Athletic Club, recibió el premio Fair Play Adidas