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FC Barcelona (F)

El Barça juvenil ya tiene el título que le faltaba

El equipo de Òscar Belis, formado por futbolistas del Barça B, del C y del juvenil, conquistó el Torneo Juvenil Femenino Panini tras superar al Athletic Club en la final con un gol de Mayssa Baha; Rosalía fue elegida MVP del campeonato

El Barça, campeón del Torneo Juvenil femenino de Sanxenxo

El Barça, campeón del Torneo Juvenil femenino de Sanxenxo / RFEF

Maria Tikas

Maria Tikas

El FC Barcelona se proclamó campeón del Torneo Juvenil Femenino Panini de Sanxenxo tras imponerse al Athletic Club en la final (1-0) y conquistar el único trofeo que todavía faltaba en las vitrinas azulgranas. El equipo de Òscar Belis, una mezcla de futbolistas del Barça B, del Barça C y del juvenil, completó un torneo impecable después de golear a As Celtas en cuartos de final (0-6) y superar al Madrid CFF en semifinales (0-3).

La final fue mucho más igualada de lo que reflejaba el recorrido azulgrana. El Barça dominó y acumuló ocasiones claras, con un disparo al larguero de Laia Cabetas y una falta de Kautar que salvó Nagore, una de las grandes protagonistas del partido. El Athletic, sin embargo, resistió durante muchos minutos las ofensivas culés.

Cuando todo apuntaba a los penaltis, el gol de la victoria llegó en los últimos minutos de la prórroga. Rosalía recuperó un balón en la frontal, filtró un pase brillante y Mayssa Baha definió para dar el título al Barça.

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El torneo también dejó varios nombres propios como Rosalía, distinguida con el MVP Iberdrola y el MVP Adidas. Además, Charlotta Ohlander e Ivet Franch, goleadoras en las semifinales ante el Madrid CFF, o la propia Laia Cabetas fueron algunas de las futbolistas más destacadas del campeonato. Goiatz Ferraz, del Athletic Club, recibió el premio Fair Play Adidas

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