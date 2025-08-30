El Barça inicia la defensa del título con el reto de mantener su hegemonía

Empieza la temporada 2025-2026 con la primera jornada de la Liga F. En este sentido, el FC Barcelona, el actual campeón de la competición, se enfrentará este sábado al Alhama CF en el Johan Cruyff.

Para preparar el nuevo curso, las azulgranas han disputado tres partidos amistosos durante este mes de agosto. El primer enfrentamiento llegó contra el Badalona Women en la final de la Copa Catalunya, donde el Barça ganó por la mínima con un tanto de Pajor y sin las internacionales españolas que habían participado en la Eurocopa.

Días después, ya con toda la plantilla al completo, la expedición blaugrana se desplazó hasta México para disputar dos encuentros más. Ante la Liga MX All Stars Women lograron la victoria en la tanda de penaltis tras empatar a dos en el marcador y contra el América ganaron 1 a 2 con Clàudia Pina y Salma Paralluelo como protagonistas.

En cuanto al mercado de fichajes, la entidad barcelonista ha pasado un verano movido, aunque no tanto por las llegadas, que ha sido únicamente Laia Aleixandri, sino por las salidas. Por un lado, Ingrid Engen (OL Lyon) y Alba Caño (Boston Legacy, aunque continuará cedida seis meses más en el Barça) finalizaron contrato y no renovaron. Y en el caso de Ellie Roebuck (Aston Villa), Fridolina Rolfö (Manchester United), Bruna Vilamala (Club América), Martina Fernández (Everton) y Jana Fernàndez (London City Lionesses), pusieron fin a su etapa como azulgranas mediante rescisión o traspasos por cantidades simbólicas.

El Alhama, el primer rival de la temporada

Ahora, con una plantilla con solo 18 fichas del primer equipo, las de Pere Romeu tienen el objetivo de volver a ganar el campeonato liguero y el primer paso es empezar con una victoria contra el Alhama, uno de los dos equipos que han ascendido a primera división.

“Es un equipo que se ha reforzado con muchas jugadoras de su anterior categoría, con las mejores futbolistas de los otros equipos. Lleva bastantes temporadas jugando el mismo estilo de juego, no asume muchos riesgos en el inicio, juega más en largo que en corto“, expresó el técnico en la previa.

”Además, físicamente es un equipo muy corpulento y nos imaginamos que en cada balón parado va a ser su oportunidad de meterse en el partido. Te intenta presionar arriba, te empareja bastante, pero que se les puede atacar a la espalda. Pero cuando vienen al Johan pasa lo que pasa con muchos equipos: te bajan el bloque, suelen jugar con muchas defensas y hacen partidos muy largos”, añadió.

Precisamente, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la temporada 2022-2023. En el partido de la primera vuelta, el Barça goleó 4 a 0 en el Johan con los tantos de Pina, Paralluelo, Bruna y Oshoala y en el de la segunda ganaron por 0 a 2.