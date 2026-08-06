El Barça ficha a la prometedora pivote danesa Josephine Lamp

El Barça sigue reforzando su fútbol formativo de cara a la nueva temporada. El club azulgrana ha cerrado la incorporación de Josephine Behrmann Lamp (Dinamarca, 2010), una de las jóvenes promesas del fútbol danés, que se unirá al filial tras su etapa en el Nordsjaelland. Firma por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

La centrocampista llega para reforzar una posición especialmente sensible en el segundo equipo. Tras los cambios sufridos durante el último año, el filial no contará esta temporada con Noa Bezis ni Emma Gálvez, mientras que Lorena Cubo regresa después de una larga lesión. En este contexto, el Barça ha apostado por incorporar talento joven con proyección para apuntalar el eje del centro del campo.

El acto de firma contó con la presencia del director deportivo, Marc Vivés, y del coordinador de fútbol formativo, Jordi Ventura. Lamp afronta el reto con ilusión y convencida de que el estilo azulgrana encaja con sus virtudes. "Creo que va a ser muy bonito y muy divertido. Acabo de conocer al equipo y va a ser increíble", aseguró. La danesa se definió como una futbolista "abierta, también dentro del campo", a la que le gusta "jugar hacia adelante y mover el balón", una descripción que encaja con el perfil asociativo que ha llevado al Barça a apostar por ella. "Ahora solo necesito aterrizar y conocer mejor a las otras chicas", concluyó.

Josephine Lamp con Jordi Ventura y Marc Vivés / FCB

Según informes consultados por SPORT, Lamp es una pivote zurda de perfil asociativo, con un fútbol fácil y eficaz. Destaca por su capacidad para interpretar el juego antes de recibir el balón, leyendo con rapidez la posición de compañeras, rivales y espacios. Esa visión le permite tomar decisiones con agilidad y dar continuidad a la circulación con pases sencillos, evitando retener el balón innecesariamente. Su juego, alejado del protagonismo individual, destaca precisamente por su simplicidad y por una elevada eficacia en el pase, también en los desplazamientos en largo, una de las cualidades más valoradas dentro del modelo de juego azulgrana.

La llegada de la internacional danesa se suma al trabajo que el club ya viene realizando con otras dos jóvenes mediocentros muy bien consideradas dentro de la cantera. Tanto Avril Serrano (2009) como Jana Muro (2010) forman parte de la apuesta del Barça por asegurar el relevo generacional en una demarcación clave.

Con la incorporación de Josephine Behrmann Lamp, el Barça continúa rastreando el mercado internacional en busca de jóvenes talentos (como la otra danesa que fichó para el filial, Nikoline Nielsen) que encajen con su identidad futbolística y puedan seguir creciendo dentro de La Masia antes de dar el salto a categorías superiores