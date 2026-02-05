Un Barça imparable vuelve a tumbar al Madrid y ya está en semifinales de Copa

Consciente de lo que había en juego, el FC Barcelona salió al Estadio Alfredo Di Stéfano como quien entiende que las grandes noches no admiten medias tintas. Cuartos de final de la Copa de la Reina, partido único, a vida o muerte, territorio enemigo y el recuerdo reciente de una final de Supercopa tan competida como reveladora. Pere Romeu ya lo había advertido en la previa: sería el clásico más complicado. Solo un cambio respecto a aquella cita: Aleixandri, recuperada, entró por la lesionada Mapi. Había llovido todo el día, el viento castigaba cada balón aéreo y el césped pesado dificultaba la circulación. Pero el mensaje era claro: el Barça iba con todo, dispuesto a imponer su ley desde el primer minuto, a asumir riesgos y a mandar incluso en un escenario hostil, con la ambición intacta. Era una noche para dar un nuevo golpe sobre la mesa.

Respondió fuerte el Real Madrid, con presión alta, intensidad y valentía, con la mejor arma que había encontrado para competirle al Barça en los últimos clásicos. Paredes tuvo que despejar un balón dentro del área en el primer minuto y Vicky repitió esfuerzo tras una acción de Athenea. El inicio fue incómodo para las azulgranas, espeso, con un Madrid tratando de convertir el partido en un intercambio de golpes. Pero con toques cortos, paciencia y a través de Patri Guijarro, que empezó a dictar el ritmo, el Barça fue creciendo. Vicky lo intentó desde la frontal, también Alexia, mientras el equipo empezaba a instalarse en campo rival y a intuir que, si encontraba continuidad, el partido acabaría cayendo de su lado.

Ocurrió entonces el primer golpe duro de la noche. Aleixandri, en un duelo con Feller, se quedó enganchada, se lesionó de la rodilla y se retiró en camilla entre lágrimas. Silencio momentáneo. Entró Aïcha y el Barça se enfrentó a un examen emocional. Lo superó. Y lo hizo como saben hacerlo los grandes equipos: golpeando. Minuto 21, córner botado por Graham y remate impecable de Alexia Putellas, sola, imperial. Mano a la oreja, celebración encendida y el partido cambiando de paisaje. El Barça se liberó, ganó confianza y empezó a creer todavía más en su plan.

El Barça celebra el tercer gol del clásico en la semifinales de Copa / Juanjo Martín / EFE

Cuatro goles que pudieron ser muchos más

Mereció ampliar la ventaja antes del descanso. Un centro envenenado de Vicky que no entró por centímetros, un disparo de Pina que salvó Misa tras una gran acción previa de Vicky y, sobre todo, una jugada eléctrica de la propia Vicky: robo en la frontal, regate entre varias defensoras y disparo al palo. Hubo falta peligrosa por agarrón de Eva Navarro a Esmee, tangana entre Misa y Pina, Yasmim despejando el lanzamiento de Alexia, una parada tranquila de Cata ante Weir y un gol anulado a Athenea por fuera de juego. El Barça se fue al descanso con ventaja y con la sensación de tener el partido donde quería.

Obligó todavía más tras el paso por vestuarios. Pajor tuvo una clara, Graham probó con un centro-chut y Aïcha respondió con contundencia en un duelo con Feller para cortar una contra peligrosa. Cata apareció ante Athenea y firmó un paradón frente a Weir que sostuvo el momento. Misa evitó el segundo en un mano a mano con Pajor y en otro disparo de Pina, pero no pudo con el siguiente. Pajor bajó un balón complicado, vio a María Méndez y Eva Navarro por delante y soltó un derechazo potente. El bote terminó de engañar a la portera. 0-2. Gol de delantera grande. Gol que rompía definitivamente el partido.

Sentenció el Barça desde la sociedad y el talento colectivo. Serrajordi, que entró por Vicky tras un pisotón, se juntó con Patri y de su conexión nació el tercero: recuperación, pase exterior maravilloso y definición precisa de Salma, que se va encontrando poco a poco. Con el Madrid ya desdibujado, llegó el cuarto. Salma aceleró por la izquierda y asistió a Pajor, que controló con el abdomen y definió con frialdad. Doblete de la polaca, 0-4 y pase a semifinales. El Barça volvió a tumbar al Madrid, suma ya 21 victorias en el clásico y confirma que, cuando la noche exige grandeza, este equipo siempre responde, gobierna y deja huella. Y que en los grandes escenarios, se siente como en casa. Imparable