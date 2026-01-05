El Barça hizo a la afición el mejor regalo de la víspera de Reyes

La afición blaugrana desafió el frío de este lunes víspera del Día de Reyes para autorregalarse una sesión de entrenamiento de puertas abiertas con el Barça en el Estadi Johan Cruyff. El equipo de Pere Romeu compartió la cita solidaria de cada Navidad con muchos de sus seguidores más jóvenes que, acompañados por sus familiares adultos, se acercaron hasta las instalaciones del FC Barcelona en la CE Joan Gamper. Tenían programa doble: por la tarde, la cabalgata de Reyes. Por la mañana encuentro con sus estrellas favoritas.

Patri Guijarro y Cata Coll no estuvieron con el grupo sobre el césped del terreno de juego del Johan y siguieron con sus respectivos trabajos de recuperación en las instalaciones de la CE Joan Gamper. En cambio, Salma Paralluelo y Ona Batlle sí que pudieron participar en una sesión de trabajo en la que Romeu había programado trabajo físico, ejercicios de precisión con porterías pequeñas, situaciones de partidos... En el caso de Salma fue una alegría para sus seguidores comprobar que ya pudo hacer una parte de la sesión con el grupo. También reclutaron para la práctica a la portera del Barça B Ari Ayats.

También hubo un momento para interactuar con los robots de la Fundación del FC Barcelona y de esta manera saludar a los niños y niñas que están ingresados en diferentes hospitales y no podían participar presencialmente de este regalo de reyes adelantado. No hay que olvidar que la recaudación de las entradas para seguir en vivo el entrenamiento está destinada al proyecto Pulseras Blaugranas de la Fundación del club.

Alexia Putellas firma un autógrafos durante el entrenamiento de puertas abiertas / GORKA URRESOLA

Como es habitual en estas citas, imperó el buen humor en el terreno de juego y en las gradas aunque eso sí, todos abrigados al máximo para combatir las gélidas temperaturas. Aunque el termómetro marcaba 5 grados centígrados, la sensación térmica era de tan solo 2 grados y las rachas de viento hacían temblar a más de uno y de una, Alexia, Kika y el resto de blaugranas disfrutaron de un entrenamiento que siempre es diferente y que deja un buen sabor de boca porque permite el contacto con la afición y notar su apoyo, y además tiene un componente emotivo y solidario con los pequeños que están pasándolo mal.

La jugadoras del Barça arrancan la sesión de entrenamiento en el Johan Cruyff / GORKA URRESOLA

Centradas en la competición

Más allá de este detalle, para técnico y jugadoras no deja de ser una nueva sesión de trabajo ya con la vista puesta en los próximos compromisos con los que el Barça abre un 2026 en el que espera conseguir sus objetivos. El 10 de enero el conjunto de Pere Romeu vuelve a la Liga F midiéndose al Madrid CFF. Después encadenará otros dos partidos ligueros ante Atlético (14 de enero) y Alhama (18 de enero), previos a la disputa de la Supercopa de España.

El Barça buscará su primer título del curso afrontando en primer lugar la semifinal del 21 de enero frente al Athletic Club. El objetivo, llegar a la final del 24 de enero frente al ganador de la otra semifinal, el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético.