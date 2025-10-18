Barça - Granada: horario, dónde ver y alineaciones probables

El FC Barcelona recibe mañana al Granada en el último partido antes del primer parón internacional y para poner punto y final al intenso “tourmalet” de octubre. Han sido semanas de todo: grandes resultados y sensaciones muy positivas, como las goleadas al Bayern, Atlético y Roma, aunque esta costó un poco más. También han llegado golpes duros, con las lesiones de Pajor, que estará de cuatro a seis semanas de baja, y de Patri Guijarro, que se perderá tres meses de competición.

El Granada, que la temporada pasada sorprendió alcanzando la quinta posición tras salvarse in extremis el curso anterior, se presenta este año transformado. Sin Edna Imade, cedida en la Real Sociedad tras su fichaje por el Bayern, ni con jugadoras destacadas como Alexia Fernández (Atlético) u Ornella Vignola (Everton), el equipo andaluz busca reinventarse y poner las cosas difíciles en el Johan.

“Tenemos que estar muy acertadas en los metros finales para materializar las ocasiones”, avisó Pere Romeu en la previa, destacando la calidad técnica de las centrocampistas rivales y su intención de mantener un bloque compacto y líneas muy juntas.

Un rival con nombre propio: Sonya Keefe

A pesar de sus limitaciones, el Granada cuenta con una jugadora en racha: Sonya Keefe, máxima goleadora del equipo con cinco tantos, dos de ellos desde el punto de penalti. Sin embargo, los números del conjunto de Arturo Ruiz no acompañan: solo ha ganado dos partidos en estas primeras jornadas y suma apenas dos puntos en los últimos tres encuentros.

El Barça, por su parte, quiere mantener la línea ascendente de este inicio de temporada. “Venimos de una dinámica muy buena, con un nivel de juego altísimo y una competitividad que me hace estar muy contento. Cerrar este tramo con una victoria sería una gran señal del rendimiento individual y colectivo”, señaló Romeu.

Si logra los tres puntos, el conjunto azulgrana cerrará este primer tramo con pleno de victorias en Liga (8 de 8) y en Europa (2 de 2), un cierre perfecto antes de dar paso al parón internacional.

Claudia Pina celebra el segundo tanto frente al Bayern / Dani Barbeito

Convocatoria y bajas: ojo al filial

En el último entrenamiento previo al partido, solo Pajor y Patri no se ejercitaron por lesión. Graham y Salma estuvieron ausentes por una indisposición, aunque todavía no se descarta que puedan estar en la convocatoria. Quien sí entrenó fueron Carla Julià, Natalia Escot y Ainoa Gómez, del filial, y Romeu dejó claro que alguna podría entrar en la lista. “No podemos pensar solo en el primer equipo porque el filial tiene muchas bajas”, explicó, recordando que hay varias jugadoras lesionadas y otras más que están en el Mundial sub-20 en Marruecos.

La fiesta de Ed Sheeran y de Graham

Además del fútbol, la jornada tendrá un aire especial. Las azulgranas estrenarán la camiseta con el logo “Play” de Ed Sheeran, dentro de la colaboración entre Barça y Spotify, la misma que lucirá el primer equipo masculino en el Clásico del 26 de octubre. Las canciones del artista británico sonarán durante los momentos clave del partido, en la previa y el descanso, y la esperada lluvia de camisetas incluirá una pieza especial de esta colección.

La tarde también servirá para conmemorar un hito personal y colectivo: Caroline Graham alcanzó los 200 partidos con el Barça la pasada jornada ante el Atlético de Madrid. Recibirá su tradicional homenaje con la entrega de una camiseta conmemorativa, un broche perfecto para una jornada cargada de emociones

Horario, dónde ver y alineaciones probables

El partido entre el FC Barcelona y el Granada se disputará este domingo, 19 de octubre, a las 18.00h en el Johan Cruyff. El encuentro podrá verse, como todos los partidos de la Liga F, en DAZN

Alineaciones probables:

FC Barcelona: Gemma Font; Aïcha, Torrejón, Aleixandri, Ona Batlle; Serrajordi, Aitana, Sydney; Vicky López, Kika, Pina

Granada: Laura Sánchez; Postigo, Sierra, Cardozo, Alba Pérez, Baquerizo; Kojima, Requena, Mingueza; Laura Pérez, Keefe