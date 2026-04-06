El Barça golea con rotaciones y será campeón de Liga tras el parón

El FC Barcelona cumplió con autoridad ante el Badalona en un partido redondo antes del parón de selecciones. Con numerosas rotaciones en el once, el equipo de Pere Romeu firmó una actuación convincente, con protagonismo repartido, buen ritmo colectivo y una goleada que deja al conjunto azulgrana a solo dos puntos del título de Liga.

El técnico ya había avisado en la previa que movería el equipo y lo cumplió. Hubo cambios prácticamente en todas las posiciones, con la continuidad de Pajor y Brugts como principales excepciones, además de la titularidad de Mapi León para dar continuidad a sus buenas sensaciones tras la lesión. El once, muy renovado, respondió con personalidad desde el inicio, con varias futbolistas que aprovecharon la oportunidad como si fuera un examen para reivindicarse.

El precedente de la semifinal de Copa ante el Badalona —con dificultades para abrir el marcador— planeó durante la primera parte. El Barça dominaba, generaba ocasiones y encontraba espacios, pero el gol se resistía. Hasta que llegó la acción clave: Pere Romeu pidió revisión por un posible penalti y, tras unos minutos de consulta, la árbitra señaló la pena máxima. Salma asumió la responsabilidad y la transformó con potencia, ajustando el balón al primer palo para abrir el marcador.

El 1-0 hizo justicia a un Barça que había acumulado llegadas. Abdon evitó el segundo antes del descanso en varias acciones claras de Esmee, Kika, Carla Julià y, sobre todo, de la propia Salma. En la otra área, Sydney evitó el empate en la acción más peligrosa del conjunto visitante, tras un intento de Banini.

Apretón tras el descanso

Tras el descanso, el partido cambió por completo. El Barça golpeó rápido y abrió la puerta a un nuevo festival ofensivo. En una acción de córner, tras varios intentos dentro del área, Torrejón cazó un rechace para marcar el segundo. Apenas dos minutos después llegó el tercero, obra de Sydney, que condujo, recortó ante Llompart y soltó un potente disparo desde la frontal para firmar un auténtico golazo.

El equipo azulgrana, ya desatado, siguió atacando. Brugts firmó el cuarto con otra gran acción individual: recibió en el vértice del área, condujo hacia dentro y picó el balón con calidad para superar a Abdon. Poco después, Mapi León se sumó a la fiesta con el quinto, un gol olímpico espectacular que llevaba tiempo buscando. El broche lo puso Fenger apenas dos minutos después de entrar al campo. Tras una buena jugada entre Vicky, Pina y Salma, la aragonesa puso el centro y la noruega remató sola para firmar el sexto y, además, su primer gol con el primer equipo azulgrana después de que en anteriores partidos le hubieran anulado un par de tantos.

Más allá del resultado, el partido dejó la sensación de bloque sólido incluso con rotaciones masivas. No hubo bajón de ritmo ni de intensidad, y el equipo mantuvo su identidad de principio a fin. Un mensaje claro de que la profundidad de plantilla es mayor y que todas las jugadoras están enchufadas y preparadas para sumar. El Barça suma así tres puntos más y deja la Liga prácticamente sentenciada.

El título podría llegar en la próxima jornada, en principio ante el Espanyol, en un calendario que aún debe ajustarse por la disputa de las semifinales de Champions frente al Bayern en Múnich. Todo redondo antes del parón. Victoria amplia, rotaciones con rendimiento alto y la Liga a un paso. Tras el descanso, llegará la traca fuerte