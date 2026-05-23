Un Barça gigante tumba al Lyon y vuelve a reinar en Europa

Simplemente son las mejores. El Barça conquistó en Oslo la cuarta Champions de su historia y volvió a destronar al OL Lyonnes en otra final para la historia. En un Ullevaal Stadion teñido de azulgrana, con más culés que aficionados franceses y muchos neutrales empujando también al Barça, el equipo de Pere Romeu firmó un partido completísimo. Una victoria construida desde el fútbol, pero también desde el carácter. Porque este Barça ya no solo sabe dominar. También sabe sufrir y competir como un titán.

El duelo prometía ser una batalla táctica entre Pere Romeu y Jonatan Giráldez y no decepcionó. El alumno terminó superando al maestro en una final digna de dos gigantes europeos. El técnico azulgrana apostó por Serrajordi en el lugar de Aitana, con Paredes recuperada a tiempo y Salma en el extremo izquierdo. La primera parte fue un intercambio constante de golpes: diez minutos mejores del Barça, diez del Lyon y muchos otros de máxima tensión. Alexia rozó el primero tras una gran jugada de Graham, mientras que el Lyon llegó a marcar por medio de Lindsey Horan, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego de Renard.

Mientras el Lyon intentaba imponer su físico y tener el balón tapando a Patri y Alexia, el Barça resistía gracias a una actuación monumental de Cata Coll. La mallorquina sostuvo al equipo con varias intervenciones decisivas, especialmente ante Bacha y en varias acciones a balón parado que parecían medio gol. El equipo celebraba cada despeje, cada bloqueo y cada parada como si fueran tantos. Y en medio de ese escenario apareció también una Serrajordi gigantesca, valiente con balón y capaz de sostener el centro del campo azulgrana en una final de máxima exigencia.

Recital en la segunda parte

Pero el Barça dio un paso adelante tras el descanso y empezó a parecerse al campeón de Europa que llevaba meses arrasando rivales. Más alto, más agresivo y mucho más cómodo. Entonces apareció Ewa Pajor. En el minuto 55, una asistencia espectacular de Patri Guijarro encontró el desmarque de la polaca, que controló orientándose hacia portería y definió con un disparo cruzado para superar a Endler. El Barça golpeaba primero y Oslo explotaba.

Reaccionó el Lyon y volvió a encontrarse con Cata Coll. La guardameta azulgrana salvó un mano a mano clarísimo ante Dumornay y, poco después, otro brutal frente a Chawinga. Entre medias, Pere Romeu movió el banquillo y dio entrada a Clàudia Pina por Graham, ovacionada en su tierra. La catalana revolucionó el partido y participó en la jugada del segundo gol. Acción entre Pina y Esmee Brugts, asistencia de Salma y doblete de Pajor para desatar la locura azulgrana en el Ullevaal. El Barça resistió con personalidad los últimos intentos del Lyon y todavía tuvo fuerzas para sufrir unido. En una de las últimas acciones del partido, Mapi León y Aïcha, debutante en una final de Champions, salvaron una ocasión clarísima que ya se cantaba como gol.

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El broche lo puso Salma. Si en la primera parte el Barça había echado de menos el acierto de sus delanteras, en la segunda apareció toda la pegada azulgrana gracias también a los ajustes de Pere Romeu. Doblete de Pajor y doblete de Salma para firmar una goleada histórica y entregar al Barça la cuarta Champions de su historia. El último gol llegó en el minuto 93, cuando Salma agarró el balón prácticamente en el centro del campo y se inventó una carrera espectacular para culminar el 4-0 definitivo. La delantera besó el escudo mientras corría hacia el córner y todo el banquillo salió disparado hacia ella. Compañeras, staff, abrazos, lágrimas y euforia absoluta de un equipo unido que volvió a tocar el cielo europeo mientras la afición cantaba “campeonas, campeonas”