El Barça gana el derbi con las pequeñas y es campeón de Liga

Quizá era lo esperado, pero no por ello tiene menos mérito: el Barça es campeón de Liga tras imponerse al Espanyol en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, en un derbi que confirmó el título con un equipo lleno de rotaciones, pensado en el Bayern y en las semifinales de Champions, pero que volvió a competir con la misma exigencia de siempre.

Un once con una media de edad de 22,27 años —y eso que la capitana Marta Torrejón, de 36, la elevaba— salió al campo con personalidad. Graham, Aïcha, Serrajordi, Kika o Cata lideraban un equipo en el que también debutaba Rosalía Domínguez, de 17 años. Junto a ella, Adriana Ranera, Martine Fenger y Carla Julià completaban una alineación con fuerte presencia del filial.

El Barça no tardó en imponer su ritmo. Desde el inicio, dominó a través del balón y encontró profundidad especialmente por la izquierda. Y fue ahí donde llegó el primer golpe: jugada espectacular de Graham, que se fue de tres rivales, y asistencia atrás para que Carla Julià ajustara el disparo al palo y firmara el 0-1 a los dos minutos de partido.

Bajo ese dominio, el partido se jugó en campo del Espanyol. Rosalía, con personalidad, y Carla Julià, incisiva, generaban peligro constante por la izquierda. Sydney tuvo una clara, también la propia Rosalía, y hasta Aïcha lo intentó desde segunda línea. Romane Salvador sostuvo a las pericas en un tramo de asedio constante, aunque también faltó algo de precisión de cara a puerta.

Ocurrió entonces el único momento de duda. El Espanyol logró estirarse tímidamente y encontró premio en una acción aislada: penalti de Torrejón sobre Browne, la más activa de las de Sara Monforte, y gol de Ballesté desde los once metros. Pero la respuesta fue inmediata. Apenas un minuto después, Serrajordi filtró un pase preciso y Graham definió con calma para devolver la ventaja. No lo celebró primero, pensando que igual se lo anulaban por fuera de juego, pero la tecnología acabó dando el visto bueno.

No bajó el ritmo el Barça tras el descanso, aunque sí encontró más resistencia. Browne generó peligro con varias acciones y obligó a intervenir a Cata Coll, que evitó el empate con una buena parada. Rosalía también tuvo una ocasión muy clara, pero no acertó en la definición.

Insistió el equipo de Pere Romeu hasta cerrar el partido. Y lo hizo con una acción que explicó muchas cosas. Participaron Vicky, Patri, Alexia y Pina en una jugada colectiva que acabó con centro de Carla Julià y remate de Fenger, que, pese a estar agarrada, logró empujar el balón. Romane no acertó a despejar y el 1-4 subió al marcador.

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Con el título ya asegurado, el Barça gestionó los últimos minutos con la mirada puesta en lo que viene. Hubo tiempo para que Vicky, Alexia, Pina o Patri sumaran sensaciones tras el parón, también para que Llorella siguiera acumulando minutos, para alguna ocasión más y para una última intervención de Cata. El derbi cerró la Liga, confirmó el campeonato y dejó una idea clara: este Barça también gana desde el futuro. Y lo hace igual de bien