El Barça ficha a la promesa de 16 años Nikoline Nielsen

El Barça sigue reforzando su apuesta por el talento joven internacional y anuncia el fichaje de la danesa Nikoline Nielsen, una de las atacantes con más proyección de su generación en el fútbol nórdico. La futbolista del Fortuna Hjørring, de solo 16 años (2009), se incorporará al filial azulgrana con la mirada puesta en su desarrollo hacia el primer equipo.

Extremo con dominio de ambas piernas, Nielsen destaca por un físico muy desarrollado para su edad y por su potencia en conducción. Fuerte en el choque, vertical y ágil en los cambios de dirección, es una atacante capaz de generar ventajas en carrera y en el uno contra uno. Pese a su juventud, ya ha acumulado una presencia notable con el primer equipo del Fortuna Hjørring esta temporada, donde ha disputado 17 partidos con dos goles y dos asistencias, también en la Europa Cup.

Según confirma la entidada azulgrana en su comunicado, el acuerdo con Lilly Nielsen implica la incorporación de la jugadora al fútbol formativo femenino en la temporada 2026-27. La delantera danesa llegará procedente del Fortuna Hjørring.

Su progresión también ha sido muy visible en las selecciones inferiores de Dinamarca, donde es habitual tanto en la sub-17 como en la sub-19, categoría en la que ha competido adelantando etapas dentro de su desarrollo internacional.

La llegada de Nielsen se enmarca en la estrategia del Barça ante un mercado cada vez más inflacionado y condicionado por el fair play en las secciones: captar talento precoz para incorporarlo al filial o a la base y completar su formación en el ecosistema azulgrana, con proyección de primer equipo. En esta misma línea, el club ya incorporó recientemente a Carolina Ferrera, procedente del Tenerife, que compite con el filial y se estrenó con un gol olímpico ante el Europa en la semifinal de la Copa Catalunya.

Además de Nielsen, el Barça también tiene cerrado para verano el fichaje de la neerlandesa Liv Pennock (2008), actualmente en el Twente, cuyo anuncio oficial está pendiente. Extrema derecha, diestra, alta y con un físico diferencial, está considerada una de las grandes referencias de su generación y ya ha empezado a asomarse al primer equipo neerlandés