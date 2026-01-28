El Barça ficha a la perla canaria Carolina Ferrera

El FC Barcelona ha cerrado el fichaje de Carolina Ferrera, una de las futbolistas con mayor proyección del panorama nacional, para reforzar al filial femenino de manera inmediata, según ha podido saber SPORT. La joven centrocampista canaria, de 15 años (2010), se incorporará ya en este mercado de invierno, en una operación pensada estratégicamente por el club con vistas al primer equipo a medio-largo plazo.

Interior, con mucha llegada al área, atlética y con un perfil que encaja con el modelo del Barça, capaz de combinar talento, ritmo, físico y visión de juego, está previsto que pase la revisión médica este viernes y formalice el acto de firma como nueva futbolista azulgrana, paso previo a integrarse en la dinámica del filial.

Formada en el Arucas Club de Fútbol, el club de su ciudad natal, Carolina dio el salto al Club de Fútbol Unión Viera, donde completó dos temporadas, antes de fichar el pasado verano por el CD Tenerife. A nivel internacional, es una habitual en las convocatorias de las categorías inferiores de la selección española. Tras ser capitana en la selección canaria, dio el salto a la sub-15 española y, en muy poco tiempo, se consolidó en la sub-17, con la que disputó el Mundial de Marruecos. Ferrera participó en los cuatro partidos del torneo, dos de ellos como titular, dejando una imagen muy positiva.

En ese recorrido ha compartido vestuario con futbolistas del Barça de gran proyección como Lúa Arufe, que ya ha debutado con el primer equipo —además en Champions—, Rosalía Domínguez o Anna Quer, tres de las joyas de la cantera azulgrana, entre otras. Su fichaje responde a la política del Barça de anticiparse al mercado y captar talento joven con recorrido, como con la neerlandesa Liv Pennock. Ferrera es considerada una futbolista con mucho margen de crecimiento y un perfil especialmente interesante para el estilo de juego azulgrana.

Hace menos de un año, en una entrevista concedida a La Provincia, la propia jugadora, que tiene como ídolos a Pedri y Aitana Bonmatí, reconocía que “por pedir, me gustaría llegar al FC Barcelona y representar a España con la absoluta”. Este paso, con apenas 15 años, supone el inicio de un camino que el club espera que tenga continuidad