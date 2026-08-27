El Barça ficha a la joven goleadora italiana Giulia Galli

El Barça ha cerrado el fichaje de Giulia Galli, una de las jóvenes promesas del fútbol italiano. La delantera, nacida en 2008 y con solo 18 años, llega, para reforzar al filial pero con proyección de primer equipo, procedente de la Roma después de haber dado ya el salto al primer equipo y acumular experiencia en la máxima categoría, en la Copa y también en la Champions.

Esta mañana el periodista italiano Mauro Munno desvelaba el interés del Barça y decía que la operación rondaría los 250.000 euros entre fijo y variables. Según ha podido saber SPORT, esto va más allá del interés y la delantera ya ha firmado con el club azulgrana este martes.

Galli es internacional con las categorías inferiores de Italia y ha sido convocada para disputar el Mundial sub-20 de Polonia, que afrontará este mes de septiembre. Su proyección internacional ya quedó patente en el último Mundial sub-17, disputado en 2025, donde terminó como Bota de Bronce del torneo.

La joven goleadora Giulia Galli ha firmado este miércoles con el Barça / Carlos Monfort (SPORT)

Su evolución en la Roma ha sido especialmente rápida. La italiana debutó con el primer equipo durante la temporada 2023-24, cuando todavía era muy joven, aunque fue la pasada campaña cuando consiguió asentarse de forma más habitual en la dinámica del conjunto romano. Cerró el curso con 15 partidos y dos goles en la Serie A, además de cuatro encuentros y un gol en la Serie A Cup.

También tuvo protagonismo en la Champions League, competición en la que disputó seis partidos, marcó un gol y repartió una asistencia. Una experiencia especialmente relevante para una futbolista de su edad y que demuestra que Galli llega al Barça con un recorrido ya considerable en la élite pese a su juventud.

Polivalencia y gol

Sobre el terreno de juego, Galli es una delantera polivalente que puede actuar en diferentes posiciones del frente de ataque. Puede jugar como extremo (en banda izquierda), de interior o como referencia ofensiva, lo que le permite adaptarse a distintos roles y contextos de partido.

Es una futbolista alta, competitiva y con buena zancada, que destaca especialmente por su capacidad de definición y su olfato goleador. Tiene recursos en el área y facilidad para encontrar soluciones de cara a portería, además de unas condiciones físicas que le permiten atacar espacios y ganar metros con velocidad.

El Barça incorpora así a una jugadora de enorme proyección, pero que ya cuenta con experiencia en el fútbol profesional y en la máxima competición continental. Galli representa una apuesta por el talento joven con recorrido de élite, con la mirada puesta tanto en el presente como en el futuro del proyecto azulgrana