FC Barcelona (F)
El Barça ficha a la joven goleadora italiana Giulia Galli
La delantera italiana, de 18 años, llega procedente de la Roma después de asentarse la pasada temporada en el primer equipo y acumular experiencia incluso en la Champions
El Barça ha cerrado el fichaje de Giulia Galli, una de las jóvenes promesas del fútbol italiano. La delantera, nacida en 2008 y con solo 18 años, llega, para reforzar al filial pero con proyección de primer equipo, procedente de la Roma después de haber dado ya el salto al primer equipo y acumular experiencia en la máxima categoría, en la Copa y también en la Champions.
Esta mañana el periodista italiano Mauro Munno desvelaba el interés del Barça y decía que la operación rondaría los 250.000 euros entre fijo y variables. Según ha podido saber SPORT, esto va más allá del interés y la delantera ya ha firmado con el club azulgrana este martes.
Galli es internacional con las categorías inferiores de Italia y ha sido convocada para disputar el Mundial sub-20 de Polonia, que afrontará este mes de septiembre. Su proyección internacional ya quedó patente en el último Mundial sub-17, disputado en 2025, donde terminó como Bota de Bronce del torneo.
Su evolución en la Roma ha sido especialmente rápida. La italiana debutó con el primer equipo durante la temporada 2023-24, cuando todavía era muy joven, aunque fue la pasada campaña cuando consiguió asentarse de forma más habitual en la dinámica del conjunto romano. Cerró el curso con 15 partidos y dos goles en la Serie A, además de cuatro encuentros y un gol en la Serie A Cup.
También tuvo protagonismo en la Champions League, competición en la que disputó seis partidos, marcó un gol y repartió una asistencia. Una experiencia especialmente relevante para una futbolista de su edad y que demuestra que Galli llega al Barça con un recorrido ya considerable en la élite pese a su juventud.
Polivalencia y gol
Sobre el terreno de juego, Galli es una delantera polivalente que puede actuar en diferentes posiciones del frente de ataque. Puede jugar como extremo (en banda izquierda), de interior o como referencia ofensiva, lo que le permite adaptarse a distintos roles y contextos de partido.
Es una futbolista alta, competitiva y con buena zancada, que destaca especialmente por su capacidad de definición y su olfato goleador. Tiene recursos en el área y facilidad para encontrar soluciones de cara a portería, además de unas condiciones físicas que le permiten atacar espacios y ganar metros con velocidad.
El Barça incorpora así a una jugadora de enorme proyección, pero que ya cuenta con experiencia en el fútbol profesional y en la máxima competición continental. Galli representa una apuesta por el talento joven con recorrido de élite, con la mirada puesta tanto en el presente como en el futuro del proyecto azulgrana
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