El Barça Femenino vuelve al Spotify Camp Nou

El próximo jueves 2 de abril a las 18.45 h, el Spotify Camp Nou volverá a vibrar con el mejor fútbol femenino. El Barça Femenino de Pere Romeu se enfrentará nada más y nada menos que al Real Madrid en el partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League, en una cita destacada en el calendario azulgrana.

Habrán pasado más de 1.000 días desde la última vez que las azulgranas pisaron el césped del gran estadio. Fue el 27 de abril de 2023, en unas semifinales europeas ante el Chelsea, en una temporada que acabaría con el Barça proclamándose campeón de Europa. En este escenario, el Barça Femenino ya escribió una página histórica reuniendo a 91.648 espectadores en un inolvidable Barça-Wolfsburg, un hito que marcó un antes y un después en el fútbol femenino.

Con el lema "Spotify Camp Nou. Nuestro camino", el FC Barcelona presenta un vídeo protagonizado por una representación de las jugadoras de Pere Romeu. En primera persona, comparten qué significó pisar por primera vez el césped del Spotify Camp Nou, la magnitud de ese instante y la emoción que sienten cada vez que vuelven a jugar.

Las entradas para el duelo entre las blaugranas y las blancas estarán disponibles desde hoy mismo para socias y socios, mientras que el público general y las peñas podrán adquirirlas a partir de mañana viernes.