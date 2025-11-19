El Barça femenino ya viaja con su nuevo avión de Vueling

El Barça femenino ha despegado desde la Terminal Corporativa del Aeroport Josep Tarradelles - El Prat rumbo a Londres para enfrentarse este jueves (21:00 horas) al Chelsea en la 4ª jornada de la Fase liga de la UEFA Women's Champions League. La expedición catalana ha viajado hacia la capital inglesa estrenando el nuevo avión de Vueling Airbus A320 decorado con motivos blaugranas.

Bajo el lema 'Dream, play, fly' en este avión aparecen hasta ocho futbolistas del Barça en el fuselaje: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Caroline Graham, Claudia Pina, Esmee Brugts, Ewa Pajor, Patri Guijarro y Salma Paralluelo. También se mantiene el lema 'Blaugranes al vent!' en la parte delantera, justo debajo de las ventanillas de la cabina del piloto.

El interior también está ornamentado para la ocasión con el escudo del Barça en los cabezales de los 180 asientos, así como en los portaequipajes. Como novedad, respecto al avión que transportó a las blaugranas durante la temporada pasada, los dos lavabos también están personalizados con el lema 'Dreamers look like you' (Las soñadoras son como tú), junto al escudo del club.

Durante este año y medio desde que se firmó el acuerdo, el avión Airbus A320 personalizado con la imagen de las jugadoras ha acompañado al equipo a sus citas europeas y de competiciones nacionales. También ha transportado alrededor de 370.000 personas y ha visitado cerca de 30 países de Europa y el Norte de AfÁfricaEn total, más de 2.400 vuelos. Contribuyendo así a dar visibilidad al deporte femenino, uno de los objetivos de esa unión.

"Es un verdadero orgullo poder contar con un avión que luzca los colores azulgranas y en el que las protagonistas sean las jugadoras de nuestro primer equipo de fútbol femenino. Esta iniciativa es un ejemplo más de cómo seguimos traspasando fronteras y llegando a nuevos ámbitos, llevando nuestros valores, nuestra identidad y el talento de nuestras deportistas a todos los rincones", expresó Marc Cruix, director de Patrocinios del FC Barcelona.