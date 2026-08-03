El Barça femenino también se va de stage

El Barça Femenino continuará preparando la temporada 2026/27 con un stage de pretemporada en Andorra la Vella, que tendrá lugar del 6 al 10 de agosto. Durante cinco días, la plantilla azulgrana se concentrará en el Principado para completar una estancia de trabajo que permitirá profundizar en la preparación física, táctica y colectiva antes del inicio del nuevo curso.

Será la primera vez que el primer equipo femenino realiza una concentración de pretemporada en Andorra, incorporando una dinámica de trabajo que históricamente también ha formado parte de la preparación del primer equipo masculino y que refleja la voluntad del Club de ofrecer a sus equipos las mejores condiciones para competir al máximo nivel.

La estancia, con el Estadi Comunal Joan Samarra como centro neurálgico, permitirá al cuerpo técnico trabajar en un entorno óptimo, con todas las jugadoras concentradas durante varios días y con unas instalaciones pensadas para favorecer el rendimiento deportivo. Este tipo de concentraciones son una herramienta habitual en la preparación de los grandes equipos europeos y contribuyen tanto al trabajo físico como a la cohesión del grupo antes del inicio de la competición oficial.

El stage se enmarca dentro de la planificación de la pretemporada azulgrana, que culminará con tres amistosos: el 12 de agosto contra el Montpellier en el Johan Cruyff (19h), el 21 de agosto el Gamper ante el Brighton (20h) y el 15 de agosto, aunque está pendiente de cerrarse, ante el Manchester City.

Andorra la Vella, un escenario con tradición azulgrana

Aunque será una experiencia inédita para el primer equipo femenino, que en los últimos años sí había hecho gira por Estados Unidos o México, Andorra es un destino históricamente vinculado a las pretemporadas del Club. El primer equipo masculino realizó allí varios stages consecutivos entre los años 1983 y 1987, consolidando el Principado como uno de sus centros habituales de preparación estival.

Además, el Barça masculino disputó seis partidos amistosos en Andorra a lo largo de su historia, entre los años 1978 y 1990, todos ellos frente al FC Andorra, convirtiendo este territorio en un escenario habitual de sus pretemporadas durante aquella etapa.

Ahora, casi cuatro décadas después de aquellas concentraciones, será el Barça femenino quien tome el relevo y escriba un nuevo capítulo de la historia azulgrana en Andorra, consolidando una forma de preparar la temporada que pone de manifiesto la apuesta del Club por ofrecer al primer equipo femenino los mismos estándares de excelencia, planificación y rendimiento que caracterizan a las estructuras deportivas de élite.

En los últimos años, las secciones del FC Barcelona habían desarrollado habitualmente parte de su preparación de pretemporada en Encamp. Para este verano, el Club y el Comú trabajaron con la voluntad de mantener esta línea de colaboración, pero cuestiones de calendario y de disponibilidad de las instalaciones han impedido que fuera posible.