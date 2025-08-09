El Barça femenino sigue recuperando efectivos

El regreso de la Liga F está cada vez más cerca y el FC Barcelona femenino sigue recuperando futbolistas durante esta pretemporada. Si el viernes fue el turno de que Caroline Graham Hansen volviese a ponerse bajo las órdenes de Pere Romeu, este sábado ha sido el turno de Sydney Schertenleib.

Mientras que la noruega cayó en los cuartos de final contra Italia por 1 gol a 2, la suiza también cayó en los octavos del campeonato europeo contra España con un 0 a 2, dos días después de la derrota de Noruega. Por otro lado, las internacionales españolas se sumarán a sus compañeras después de la final de la Copa Catalunya del próximo 16 de agosto.

Por eso, de momento, Pere Romeu ya puede contar con Mapi León, Marta Torrejón, Brugts, Pajor, Kika, Gemma Font, Graham Hansen, Sydney Schertenleib y Lucía Corrales, así como Txell Font, Emilka Szimczak, Aïcha Cámara y Clara Serrajordi.

El Barça tiene agendado dos partidos amistosos de pretemporada en México: el 23 de agosto contra el All Star de la Liga MX y el día 25, frente al América. El inicio de la competición oficial tendrá lugar el fin de semana del 30-31 de agosto ante el Alhama CF ElPozo en el Estadi Johan Cruyff.