El Barça femenino refuerza su proyección internacional mediática durante la gira por México

La gira del primer equipo de futbol femenino por México ha despertado una enorme expectación mediática, consolidando el impacto internacional del equipo y reforzando su papel como referente del fútbol femenino.

Durante los días de estancia en el país, la repercusión en prensa, televisión y plataformas digitales ha sido muy significativa. El directivo responsable del Barça Femenino, Xavi Puig, concedió una entrevista en Milenio Televisión, que tuvo una amplia difusión al emitirse en el telediario de Ciudad de México y replicarse también en La Afición, tanto en sus redes sociales como en prensa escrita y online.

En el ámbito deportivo, las dos ruedas de prensa organizadas en la previa de los partidos de la gira han puesto de manifiesto la enorme expectación generada. Más de 50 medios de comunicación se acreditaron para cubrirlas, incluyendo cabeceras generalistas y especializadas en deporte. Participaron en ellas las jugadoras Alexia Putellas, Claudia Pina y Patri Guijarro, así como el entrenador Pere Romeu, y Aitana Bonmatí concedió una amplia entrevista a ESPN, consolidando la presencia del equipo en los principales medios de referencia en México y en el sector, y confirmando la magnitud del interés que despierta el Barça Femenino a nivel global.

Las retransmisiones de los partidos del primer equipo de futbol femenino también alcanzaron cifras de audiencia muy relevantes. Ambos encuentros se emitieron en TV3, mientras que el partido frente al Club América se retransmitió también en Las Estrellas -también conocido como Canal 2-, llegando a miles de espectadores. Asimismo, los encuentros tuvieron una amplia difusión a través de plataformas digitales como YouTube y Facebook, lo que permitió a aficionados y aficionadas de todo el mundo seguir al equipo en directo y participar activamente en la cobertura de la gira.

Además de la vertiente mediática, la gira también ha tenido una dimensión institucional, con encuentros de directivos del Club con autoridades y representantes de entidades locales, reforzando el vínculo del Barça con México y con su afición en el país.

Con esta gira, el Barça Femenino no solo continúa consolidando su liderazgo deportivo, sino que también reafirma su capacidad de conectar con millones de aficionados y aficionadas en todo el mundo, llevando el nombre y los valores del Club a nuevos horizontes.