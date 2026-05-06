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Barça femenino - Levante UD, en directo hoy: sigue el partido de la Liga F Moeve, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Barça - Levante UD de la jornada 27ª de la Liga femenina
Este es el once de Pere Romeu. Muchas rotaciones
Buenas tardes, bienvenidos al directo del Barça - Levante para celebrar la Liga
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