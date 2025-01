Al Barça femenino le cuesta dinero ganar la Supercopa

Para el Barça femenino, ganar la Supercopa puede acarrear consecuencias sorprendentes. El conjunto azulgrana se desplazó a Madrid para disputar la competición, con los gastos que esto conlleva para permanecer en la localidad durante el tiempo que dure la participación. Los números ahora evidencian que el premio por levantar el título está lejos de compensar el dinero que el club invierte para desplazarse y disputar la competición.

Jordi Basté, a través de su programa 'El Món a RAC1', expuso la problemática existente. Ganar la Supercopa garantiza, en concepto de premio, 25.000 euros para el campeón. En el caso del Barça o la Real Sociedad, equipos que viajan desde más lejos y deben alojarse en la zona durante su participación en la Supercopa, los gastos en estancia, desplazamiento... ascienden por encima de los 63.000 euros, lo que desequilibra claramente las cuentas y perjudica al equipo que más tiempo permanece 'vivo' en el campeonato. Paradójicamente, al Barça (y a la Real Sociedad), desde el punto de vista únicamente económico, le favorecería más perder en semifinales y volver a casa antes de tiempo, que investir más días en la capital española.

Este problema nace de la desigualdad de condiciones existente entre los equipos participantes, pues dos de ellos son originarios de Madrid (Real Madrid y Atlético de Madrid) y dos del resto de España (Barça y Real Sociedad). Esto damnifica a los equipos que viajan desde más lejos y deben afrontar gastos más elevados para disputar la misma competición. En la zona a hospedarse, Leganés, los precios de los hoteles son muy elevados y suponen un desembolso mayúsculo que los dos conjuntos residentes cerca de la zona no deben afrontar. En última instancia, el físico también juega su papel por la exigencia y el tiempo invertido en este título que, en términos financieros, supone un descalabro importante.

Pere Romeu ya se quejó de la planificación

"Me parece muy poco tiempo para hacer una planificación deportiva y de aficionados", dijo el técnico de las azulgranas previo al duelo que le enfrentó al Atlético de Madrid. Concretamente haciendo referencia al aspecto del desplazamiento, añadió que "para los dos equipos madrileños (Atlético de Madrid y Real Madrid) es una ventaja logística". El entrenador de las vigentes campeonas de la Supercopa constató la desigualdad existente por razones de cercanía con la sede elegida para disputar el torneo. Preguntado también por la posibilidad, como ocurre en el caso masculino, de desplazar la competición a Arabia Saudí, Romeu aclaró que "yo ahora mismo no tengo información", dijo. "Es algo en lo que no pienso y no puedo valorarlo", concluyó sobre este asunto.

Quejas de Barça y Real Sociedad a la RFEF

Naturalmente, los clubes afectados, Barça y Real Sociedad, ya han presentado sus respectivas quejas por la situación desfavorable. La respuesta de la Real Federación Española de Fútbol, por el momento, es de la intencionalidad de poner solución a este conflicto, aunque no han especificado cifras concretas para paliarlo. En consecuencia, este asunto permanece en el aire a instancias de la acción por parte de la RFEF.