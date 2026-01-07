El Barça femenino continúa con la tradición más solidaria del club

Las jugadoras del primer equipo del FC Barcelona femenino han visitado este miércoles 7 de enero a partir de las 16:00 algunos hospitales para dar ánimo a aquellos niños internados, así como algunos centro de alojamiento, en la que ya es la tradición más solidaria que realiza el club.

De igual manera que hace la sección masculina, las futbolistas aprovechan estas fechas para apoyar a los más pequeños y hacer que los infantes pasen un buen momento. Esta acción es organizada por la Fundació Barça y se enmarca dentro del programa Polseres Blaugranas. Más allá de los dos equipos de fútbol, el resto de secciones profesionales, es decir, el hockey patines, fútbol sala, balonmano y básquet también realizan estas visitas a hospitales de manera periódica durante el año, en la campaña 'Navidad todo el año'.

Ilusión para los más pequeños

La comitiva barcelonista ha estado encabezada por la vicepresidenta institucional Elena Fort, el directivo responsable del fútbol femenino Xavier Puig y la directora de la Fundació Barça Marta Segú, aunque sin lugar a dudas las presencias que más ilusión y ánimo han generado en los niños pequeños es la de las jugadoras del Barça. En total se han visitado cinco hospitales, Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron, Germans Trias i Pujol (Can Ruti), Hospital de Nens de Barcelona y el Hospital HM Niños. Además, se han visitado dos centros de alojamiento para familias de fuera de Barcelona o Cataluña que tienen niños en tratamiento oncológico prolongado, la Casa dels Xuclis y la Casa Ronald McDonald.

Como no podía ser de otra manera, las pulseras blaugranas que dan nombre a la iniciativa no han faltado, pues se han convertido en el principal símbolo de la solidaridad azulgrana en los últimos tiempos.

Las jugadoras que han participado

Respectivamente, Mapi León, Claudia Pina, Irene Paredes y el entrenador del equipo Pere Romeu han visitado el Hospital Sant Joan de Déu; Alexia Putellas, Vicky López, Patri Guijarro y Cata Coll el Hospital del Vall d'Hebron; Salma Paralluelo y Esmee Brugts el Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti); Caroline Graham Hansen, Martine Fenger y Laia Alexandri el Hospital de Sant Pau; Ona Batlle, Clara Serrajordi y Aïcha Cámara el Hospital HM Nens; Gemma Font, Sydney Shertenleib y Kika Nazareth la Casa Xuqlis, y Eva Pajor, Txell Font y Carla Julià la Casa Ronald McDonald.