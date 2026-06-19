FC BARCELONA (F)
El Barça B pierde tres piezas importantes para la próxima temporada
Emma Gálvez, Laia Martret y Natalia Escot dejarán el filial blaugrana como agentes libres
El FC Barcelona sigue perfilando la plantilla de su filial de cara a la próxima temporada. El club ha confirmado que Emma Gálvez, Laia Martret y Natalia Escot finalizarán su contrato este 30 de junio y dejarán de formar parte del Barça B.
La noticia supone la marcha como agentes libres de tres jugadoras con mucho peso dentro del segundo equipo blaugrana, que se despiden por todo lo alto tras proclamarse campeonas de la Primera Federación, la segunda categoría del fútbol femenino español.
Escot se marcha tras ser la máxima goleadora
Natalia Escot pone fin a su etapa en el Barça después de convertirse en una de las futbolistas más determinantes del filial. La delantera catalana acabó la temporada como máxima goleadora de Primera Federación con 16 goles en 25 partidos, siendo clave para que las culés se proclamaran campeonas.
Su rendimiento le permitió entrenar en varias ocasiones con el primer equipo e incluso entrar en convocatorias de Pere Romeu, aunque no llegó a debutar oficialmente. Ahora emprenderá una nueva etapa en el RCD Espanyol, donde buscará dar el salto a la Liga F.
Gálvez y Martret ponen fin a casi una década en el Barça
Por su parte, Emma Gálvez y Laia Martret han desarrollado prácticamente toda su carrera deportiva en la cantera culé y cierran una etapa de casi una década vistiendo la camiseta blaugrana. Ambas aterrizaron en el Barça durante la temporada 2016/17, en categoría alevín, y desde entonces fueron superando todas las etapas del fútbol formativo hasta consolidarse en el filial.
En el caso de Martret, además, su progresión tuvo recompensa esta misma temporada. La defensa logró debutar oficialmente con el primer equipo, evidenciando la confianza que el club depositó en ella durante su formación.
Aunque ninguna de las dos había conseguido asentarse de forma permanente en la dinámica del primer equipo, ambas estaban consideradas jugadoras importantes dentro del filial y formaban parte del grupo de futbolistas con opciones de seguir creciendo dentro de la estructura culé.
Las salidas de Gálvez, Martret y Escot del filial se suman a la de Martine Fenger, lo que obligará al club blaugrana a hacer una reestructuración del Barça B.
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