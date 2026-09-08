El Barça femenino arrasa en las nominaciones al Balón de Oro

France Football está dando a conocer durante este martes los nominados y nominadas a ganar los diferentes premios que el medio de comunicación entregará en la gala del Balón de Oro que se celebrará en Londres el próximo 26 de octubre. Y en la categoría femenina, arrasa el Barça tras haber ganado la pasada temporada todos los títulos en disputa: Champions, Liga, Copa de la Reina y Supercopa de España.

Seis son las futbolistas azulgranas que aparecen entre las nominadas al Balón de Oro, trofeo que han ganado en sus cinco ediciones jugadoras del Barça, tres veces Aitana Bonmatí y dos, Alexia Putellas. Las nominadas de este año son: Cata Coll, Esmee Brugts, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro,, Ewa Pajor y Claudia Pina. A ellas, deben unirse Alexia Putellas y Mapi León que dejaron el Barça este verano para fichar por el London City.

El resto de aspirantes son: Klara Bühl, Pernille Harder, Momoko Tanikawa (Bayern); Wendie Renard, Selma Bacha, Caroline Weir, Melchie Dumornay (OL Lyonnes); Mariona Caldentey, Alessia Russo (Arsenal); Khadikja Shaw, Alex Greenwood, Vivianne Miedema, Kerstin Casparik, Yui Hasegawa (Manchester City); Melvine Malard, Manaka Matsukubo (Chelsea); Tessa Wullaert (Como 1907); Barbra Banda (Orlando Pride); Rose Lavelle (Gotham); Temwa Chawinga, Lorena (KC Current); Scarlett Camberos (Club América).

También hay protagonismo azulgrana en el resto de categorías femeninas. Está el Barça nominado a mejor club junto al Bayern, Manchester City, Olympique Lyonnnes y Club América. Pere Romeu, por su parte, se encuentra entre los cinco nominados a mejor entrenador junto a Jonatan Giráldez (OL Lyonnes), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen, seleccionador de Japón; y Elena Sadiku, vinculada al BK Häcken.

Dos premios más son las de mejor portera y mejor jugadora joven. La guardameta del Barça, Cata Coll, aparece entre las guardametas junto a Ann-Katrin Berger (Gotham), Hannah Hampton (Chelsea), Lorena (Kansas City) y Ayaka Yamashita (Manchester City). Por lo que se refiere al mejor talento, dos futbolistas del Barça aparecen entre las nominadas. Son Vicky López y Clara Serrajordi. Competirán con Veerle Buurman (Chelsea), Felicia Schröder (Real Madrid) y Lily Yohannes (OL Lyonnes).