Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ferran TorresJulián ÁlvarezAllan NascimentoRodriJódarNico WilliamsCarlos AlcarazMercado de fichajesRafa NadalEtapa 4 Tour Femenino 2026Vecinos RocafondaJordi CruzCucurellaArquitecto BernabeuSalvador MacipLuis de la FuenteVanessa LorenzoPS PlusOutdoor
instagramlinkedin

¿Puede el Barça Femení volver a ganarlo por todo? Maria Tikas responde a los lectores

Este martes 4 de agosto, a partir de las 13:00h en SPORT.es y nuestro canal de Youtube

El Barça vuelve a ser el rival a batir... a pesar de las bajas

El Barça vuelve a ser el rival a batir... a pesar de las bajas / SPORT.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

Maria Tikas, especialista en fútbol femenino de SPORT, responde en directo a las preguntas de nuestros lectores sobre la nueva temporada del nuevo y revolucionario Barça femenino. ¿Quién puede asumir el papel que antes desempeñaba Alexia? ¿Tiene el equipo plantilla suficiente para competir por todos los títulos pese a las bajas? ¿Cómo avanza Aitana Bonmatí de su lesión de tobillo?

También analizamos el posible impacto de Kerolin Nicoli, las canteranas que pueden dar el salto desde el Barça B, las renovaciones pendientes y los próximos movimientos del club en el mercado. ¿Llegará una lateral? ¿Habrá más fichajes en ataque? ¿Quiénes serán las nuevas capitanas? Todas las respuestas, en este nuevo Q&A de SPORT.

Añádenos en Google
  1. Ni Lamine Yamal ni Pedri: Luis de la Fuente elige al jugador de la selección con el que se iría de vacaciones
  2. Los agentes de Julián Álvarez vienen a Barcelona para definir una estrategia y elevar la oferta
  3. La polémica condición de Vinicius para renovar por el Madrid
  4. Los vecinos de Rocafonda revelan los inicios de Lamine Yamal: 'La madre cogía la de la mano al niño y le preguntaba: 'Tú dónde quieres ir, ¿al Barça o al Espanyol?'. Él levantó la vista y dijo: 'Yo quiero ir al Barça
  5. Calma con el '9' en el Barça
  6. Ballon d'Or' se rinde a Pau Cubarsí (19 años): 'Ofreció una actuación digna de la élite mundial y se consagró como uno de los mejores centrales del mundo
  7. Julián Álvarez ya se entrena para el Atlético y se le cierra la puerta del Arsenal
  8. La reflexión de Marc Cucurella (28 años) sobre sus estudios: 'Me matriculé para hacer la carrera de Educación Física pero finalmente no la empecé. Es algo que tengo pendiente

¿Puede el Barça Femení volver a ganarlo por todo? Maria Tikas responde a los lectores

¿Puede el Barça Femení volver a ganarlo por todo? Maria Tikas responde a los lectores

Polémica en París: Rusia, señalada por 'copiar' una idea de España en el Europeo

Polémica en París: Rusia, señalada por 'copiar' una idea de España en el Europeo

La reflexión de Ana Obregón (71 años) sobre sus estudios: "Mi padre quería que estudiara una carrera y me quitara de la cabeza la interpretación. Por eso estudié Biología"

La reflexión de Ana Obregón (71 años) sobre sus estudios: "Mi padre quería que estudiara una carrera y me quitara de la cabeza la interpretación. Por eso estudié Biología"

Ofertón del Madrid para retener a Vinicius

Ofertón del Madrid para retener a Vinicius

Satoransky explota tras su salida del Barça: "Fue una gran decepción la actitud que adoptó la directiva del fútbol"

Satoransky explota tras su salida del Barça: "Fue una gran decepción la actitud que adoptó la directiva del fútbol"

Franco Mastantuono (19 años): "Irme de pequeño de mi casa me hizo madurar mucho antes. Sé que no es normal o no es lo que normalmente pasa durante la infancia, pero a mí me pasó"

Franco Mastantuono (19 años): "Irme de pequeño de mi casa me hizo madurar mucho antes. Sé que no es normal o no es lo que normalmente pasa durante la infancia, pero a mí me pasó"

Entre el 3 y el 9 de agosto habrá cinco nuevos controles de velocidad en las carreteras españolas: la DGT advierte a los conductores

Entre el 3 y el 9 de agosto habrá cinco nuevos controles de velocidad en las carreteras españolas: la DGT advierte a los conductores

El mensaje de De Jong a Ter Stegen tras su fichaje por el Ajax

El mensaje de De Jong a Ter Stegen tras su fichaje por el Ajax