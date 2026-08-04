¿Puede el Barça Femení volver a ganarlo por todo? Maria Tikas responde a los lectores

Maria Tikas, especialista en fútbol femenino de SPORT, responde en directo a las preguntas de nuestros lectores sobre la nueva temporada del nuevo y revolucionario Barça femenino. ¿Quién puede asumir el papel que antes desempeñaba Alexia? ¿Tiene el equipo plantilla suficiente para competir por todos los títulos pese a las bajas? ¿Cómo avanza Aitana Bonmatí de su lesión de tobillo?

También analizamos el posible impacto de Kerolin Nicoli, las canteranas que pueden dar el salto desde el Barça B, las renovaciones pendientes y los próximos movimientos del club en el mercado. ¿Llegará una lateral? ¿Habrá más fichajes en ataque? ¿Quiénes serán las nuevas capitanas? Todas las respuestas, en este nuevo Q&A de SPORT.