El Barça Femení mira al futuro: la 'bomba' Lisa Baum

El huracán de salidas importantes en el Barça Femení ha generado preocupación en el entorno culé por el futuro inmediato del equipo de Pere Romeu, que acaba de proclamarse campeón de Europa por cuarta vez en su historia. Tras una temporada brillante en la que han vuelto a dominar en la Women's Champions League, las bajas sensibles amenazan con marcar un punto de inflexión.

Sin embargo, no todo son malas noticias: en las últimas horas ha aparecido un nombre ilusionante en la agenda blaugrana, el de la joven extremo izquierda Lisa Baum. La alemana de 19 años, que milita en el RB Leipzig, se ha convertido en uno de los talentos más codiciados del fútbol femenino europeo. Según informa BILD, el Barça ya ha mostrado interés en ella como parte de un necesario proceso de renovación.

Una extremo rápida y desequilibrante

Lisa Baum es una jugadora desbordante por la banda izquierda (aunque también puede actuar por la derecha o como interior). Destaca por su velocidad, capacidad de aceleración y dribbling en espacios reducidos. En la temporada 2025/26 ha disputado 25 partidos en liga, anotando 6 goles y repartiendo 2 asistencias.

Es una futbolista atlética, con buen disparo desde media distancia y presión alta. Nacida en Dar es Salaam (Tanzania) pero formada en Alemania, combina técnica, potencia y visión de juego. En Leipzig ha sido de las más destacadas, similar al impacto que ha tenido Yan Diomande en el equipo masculino de la Bundesliga.

Fuerte competencia europea

No será fácil. Los clubes top de Europa ya la persiguen. Además del Barça, han mostrado interés el Arsenal (que parece en 'pole position' según BILD, buscando reforzar su ataque para destronar a las culés), el Lyon, Manchester United, Bayern Múnich y hasta proyectos ambiciosos como el London City Lionesses.

El Leipzig podría obtener una cifra récord por ella (sin cláusula de rescisión y llegada gratuita el año pasado), superando los 550.000 euros de Lara Prasnikar en la Bundesliga femenina.

El capítulo de las salidas

Mientras tanto, el club gestiona un adiós masivo de piezas clave. Alexia Putellas, la capitana y leyenda con 14 temporadas, ha anunciado su marcha en busca de nuevos retos, dejando un vacío enorme en liderazgo y calidad. Poco después se confirmaron las salidas de Mapi León y Ona Batlle, que también terminan contrato este verano.

Alexia Putellas se despide del Barça en el Johan / Valentí Enrich

Estas bajas, unidas a otras posibles como la de Salma, obligan a una reconstrucción profunda. Pere Romeu, que ha guiado al equipo a su cuarta Champions, confía en la cantera y en refuerzos jóvenes para mantener el dominio. La afición siente la pérdida de mitos, pero el club apuesta por inyectar frescura y hambre.

Lisa Baum representa exactamente ese perfil: juventud, talento contrastado en Bundesliga y hambre de crecer en el mejor equipo de Europa. Queda por ver si el club puede cerrar la operación ante la feroz competencia, pero su nombre ya ilusiona en Can Barça.