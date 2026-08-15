El Barça exhibe su identidad y empata ante el City tras una gran primera parte

El resultado explica poco de lo que ocurrió durante buena parte del amistoso entre el Manchester City y el Barça. Un 2-2 que, sin contexto, podría invitar a pensar en un partido igualado, pero que tuvo dos caras muy diferenciadas. Una primera de dominio azulgrana, con un Barça reconocible, intenso y muy superior a su rival, y una segunda marcada por el contexto y el protagonismo de las jugadoras más jóvenes.

Manchester City - FC Barcelona (15/08/2026) Amistoso Manchester City 2 2 FC Barcelona Alineaciones Manchester City Yamashita (Cumings, 62'), Casparij (Prior, 62'), Rose (Davis, 62'), Knaak (Hirons, 62'), Greenwood (Shimizu, 62'), Coffey, Blindkilde Brown, Fujino (Davies, 62'), Clinton (Burdon, 80'), Hemp (Fowler, 62'), Shaw (Lewis, 62') FC Barcelona Cata Coll (Gemma, 57'), Martina (Torrejón, 57'), Paredes (Charlotta, 57'), Van Asten (Maria Ll, 76'), Brugts (Daniela, 76'), Vicky López (Carolina, 57'), Patri Guijarro (Bea Pérez, 76'), Sydney (Lua Arufe, 76'), Graham (Liv, 76'), Pajor (Mayssa, 76'), Pina (Elena Vizuete, 57')

Era el segundo amistoso de la pretemporada para ambos equipos, pero durante los primeros 45 minutos costaba recordar que todavía estamos en agosto. Pere Romeu apostó por un once que, teniendo en cuenta las bajas por selecciones y las ausencias por lesión de Aitana, Kika y Aleixandri (Kerolin, en la grada, tampoco jugó), se parece mucho al que podría ser su equipo de gala para el inicio de temporada. Cata Coll bajo palos; Martina Fernández, Paredes, Van Asten y Brugts en defensa; Patri Guijarro, Vicky López y Sydney en el centro del campo; y Graham, Pina y Pajor en ataque.

Y el Barça salió como si hubiera algo en juego. Asumió el peso del partido, se instaló en campo contrario, presionó con intensidad y encontró conexiones constantemente. El conjunto azulgrana consiguió incluso desactivar una de las principales virtudes del rival: su capacidad para tener el balón y construir a través de la combinación.

Graham abrió el marcador después de una conducción de Vicky López por el carril interior. La joven centrocampista, una de las más destacadas del Barça junto a Patri, avanzó metros antes de encontrar a la noruega, que definió con un disparo cruzado desde el vértice del área. Vicky se encargó de fabricar el segundo. Arrancó desde el centro del campo, superó a Coffey, combinó con Graham y, después de acomodarse el balón, lo envió con una rosca hacia dentro para ampliar la ventaja.

Graham marcó el primer gol del Barça en el amistoso contra el City / FCB

El Barça incluso pudo marcharse al descanso con una diferencia mayor. Pajor dispuso de tres ocasiones claras y Sydney también tuvo una buena oportunidad. En defensa, el equipo se mostró igualmente sólido. Van Asten protagonizó una intervención providencial antes del segundo gol al cortar una pelota de Fujino hacia Casparij, en una de las ocasiones más claras del City. El conjunto inglés lo intentó a través de Hemp y Shaw, pero sin llegar a rematar con comodidad. Y hubo otro detalle revelador: el Barça defendió muy bien la línea del fuera de juego, hasta el punto de que el City cayó en ella en ocho ocasiones.

Todo cambió tras el descanso. En el minuto 58, Pere Romeu introdujo cinco cambios de golpe: Gemma Font, Charlotta Ohlander, Carolina, Vizuete y Torrejón entraron por Cata Coll, Paredes, Vicky, Pina y Martina. El partido adquirió otro contexto. El City mantuvo durante más tiempo buena parte de su bloque titular y aprovechó que el Barça estaba colocando piezas.

El primero llegó casi inmediatamente. Casparij y Shaw combinaron por banda y Greenwood, entrando desde segunda línea, superó a Torrejón y recortó distancias. Después de los cambios del conjunto inglés, el City acabó encontrando también el empate. Fowler filtró un balón entre la defensa azulgrana y Clinton superó a la portera del Barça para establecer el 2-2.

Alex Greenwood marcó el 1-2 del City ante el Barça / Manchester City

La segunda parte fue, por tanto, del City. Pero también era una segunda parte con una lectura diferente. El Barça acabó sobre el césped, tras más cambios, con un equipo formado en gran parte por futbolistas que están viviendo sus primeras experiencias con el primer equipo, mientras que el rival todavía conservaba jugadoras con un papel importante en su estructura. Varias de las jóvenes, como Carolina, Vizuete o Mayssa, dejaron detalles interesantes.

Por eso, más que por el resultado, el amistoso deja conclusiones positivas para el Barça. La primera parte fue una demostración de identidad y competitividad ante un rival de máxima exigencia. La segunda, una oportunidad de rodaje para las jóvenes. Dos caras de un mismo partido que, en realidad, explican bastante bien en qué punto se encuentra el Barça a pocas semanas de comenzar la temporada.